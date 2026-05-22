Зеленский на встрече в колледже заявил, что вопросом повышения стипендий займутся
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству образования и науки проработать повышение стипендий. Это произошло после визита в колледж в Ровно.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать вопрос возможного повышения студенческих стипендий после визита в профессиональный колледж, пишет УНН.
Президент сообщил, что со студентами и руководителями предприятий, которые помогают им трудоустраиваться после выпуска, обсудили подготовку специалистов, популяризацию профессионального образования.
Поднимался... вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки
Напомним
Президент посетил колледж в Ровно и обсудил там профессиональное образование.