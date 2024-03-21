Запретить анонимные каналы: в Раде готовят законопроект о регулировании Telegram

В Верховной Раде готовят законопроект по урегулированию соцсети Telegram в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление народного депутата Украины Николая Княжицкого в Facebook.

Детали

Я сегодня инициирую законопроект о регулировании в Украине Telegram и подобных ему платформ распространения СМИ. Предложил коллегам-депутатам присоединиться к его подписанию - заявил нардеп

По его словам, проблема Telegram в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев.

Он напомнил, что правоохранительные органы Украины советуют ограничить пользование Telegram, но сами же используют его, как официальный источник информации для украинцев.

В Раде уже обсуждают возможности регулирования Telegram - глава Нацсовета

Нардеп заявил, что соцсеть за два года войны превратилась в альтернативу круглосуточному телемарафону.

Нет, мы не предлагаем заблокировать Telegram (...) По сути речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram лишь один из них) примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube - заявил Княжицкий.

По его словам, Закон о медиа регулирует все типы средств массовой информации, за исключением платформ типа Telegram и им подобным. То есть и платформы типа YouTube, и онлайн-СМИ, и телеканалы, включая иностранные, - для всех них закон предусматривает отдельное регулирование.

Зато мессенджеры типа Telegram в законе хоть и упоминаются, но регулирования для них никакого нет.

Народный депутат привел основной перечень предложенных изменений:

Они (платформы - ред.) должны реагировать на распространение через них такого же контента, который уже сейчас запрещено распространять через другие медиа (в том числе в YouTube и онлайн СМИ). Речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорификации фашизма, оправдании российской агрессии и тому подобное. Перечень запретов остается тем же, который существует сейчас, и этим законопроектом не меняется;

они (платформы - ред.) обязаны на запрос Нацсовета по вопросам телерадиовещания раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования - как сейчас предусмотрено для других медиа и сервисов;



если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, данная платформа не может использоваться госорганами и финансовыми структурами, которые обрабатывают персональные данные украинцев. Такие платформы и связанные с ними сервисы не смогут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей. Это соответствует практике, которая уже сейчас существует в Швейцарии и некоторых странах ЕС. Например, в Норвегии служащим запрещено использовать Telegram на служебных устройствах с марта 2023 года примерно по тем же причинам;



поскольку силы безопасности и обороны должны иметь особенности деятельности из-за их специфики, то ограничения и запреты по использованию платформ с непрозрачной собственностью, к ним не применяются. Вернее, могут применяться, если это будет установлено постановлением Правительства.



Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram представляет угрозу информационной безопасности Украины и продолжается работа по противодействию дезинформации на таких платформах, как Telegram и TikTok.