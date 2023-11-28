Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков

Украинские правоохранители провели спецоперацию по обезвреживанию группы хакеров, которые осуществляли атаки на ведущие мировые компании. За несколько лет деятельности злоумышленники нанесли ущерб в более чем 3 миллиарда. Трем фигурантам объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Злоумышленники атаковали самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников - заявил начальник департамента киберполиции Юрий Выходец.

Детали

Злоумышленники взламывали аккаунты работников ведущих мировых компаний. Затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Они получали доступ к серверам и похищали из них информацию.

После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными. За дешифровку информации члены международной хакерской группы требовали миллионные выплаты в криптовалюте.

В частности, за восстановление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники велели перечислить 450 BTC (биткоинов) на подконтрольный криптокошелек, что в эквиваленте составляет 48 миллионов гривен.

Установлено, что за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий и нанесли ущерб на сумму в более чем 3 миллиарда гривен в пересчете на национальную валюту - указали в Нацполиции.

Для обезвреживания группировки и анализа цифровых данных в столицу прибыли более 20 правоохранителей из Норвегии, Франции, Германии и Федерального бюро расследований США. На территории территории Нидерландов Европолом была создана специальная рабочая группа и VCP (Виртуальный командный пункт) для анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях и автомобилях фигурантов на Киевской области, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях.

Изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, почти 4 миллиона гривен и криптовалютные активы. Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Дополнение

Следователи Главного следственного управления Нацполиции открыли уголовное производство по:

- ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей),

- ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт),

- ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Трем фигурантам сообщено о о подозрении.

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