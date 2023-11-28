Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  77658 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  143306 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  140988 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  142981 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  137342 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  141385 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  135872 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  131821 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  285333 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  449609 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194060 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  452520 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61324 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213241 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  32120 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  449609 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  452520 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  393572 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  371948 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  369531 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zaderzhali-khakerov-kotorie-atakovali-vedushchie-mirovie-kompanii-i-nanesli-bolee-3-mlrd-grn-ubitkov

Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 08:52  •  11054 просмотра

Read in English

Украинские власти задержали хакерскую группировку, ответственную за атаки на международные компании, которые нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен. Группировка шифровала серверы и требовала выкуп в криптовалюте.

Украинские правоохранители провели спецоперацию по обезвреживанию группы хакеров, которые осуществляли атаки на ведущие мировые компании. За несколько лет деятельности злоумышленники нанесли ущерб в более чем 3 миллиарда. Трем фигурантам объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Злоумышленники атаковали самые мощные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников

- заявил начальник департамента киберполиции Юрий Выходец.

Детали

Злоумышленники взламывали аккаунты работников ведущих мировых компаний. Затем распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме. Они получали доступ к серверам и похищали из них информацию.

После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными. За дешифровку информации члены международной хакерской группы требовали миллионные выплаты в криптовалюте.

В частности, за восстановление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники велели перечислить 450 BTC (биткоинов) на подконтрольный криптокошелек, что в эквиваленте составляет 48 миллионов гривен.

Установлено, что за несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий и нанесли ущерб на сумму в более чем 3 миллиарда гривен в пересчете на национальную валюту

- указали в Нацполиции.

Для обезвреживания группировки и анализа цифровых данных в столицу прибыли более 20 правоохранителей из Норвегии, Франции, Германии и Федерального бюро расследований США. На территории территории Нидерландов Европолом была создана специальная рабочая группа и VCP (Виртуальный командный пункт) для анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях и автомобилях фигурантов на Киевской области, а также в Черкасской, Ровенской и Винницкой областях. 

Изъята компьютерная техника, автомобили, банковские и сим-карты, "черновые" записи, а также десятки электронных носителей информации и другие доказательства противоправной деятельности. В частности, почти 4 миллиона гривен и криптовалютные активы. Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Дополнение

Следователи Главного следственного управления Нацполиции открыли уголовное производство по:

-         ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей),

-         ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт),

-         ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Трем фигурантам сообщено о о подозрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры из Sandworm атаковали украинские энергосети в 2022 году - Google

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Затримали хакерів, які атакували провідні світові компанії та завдали понад 3 млрд грн збитків
Hackers who attacked the world's leading companies and caused more than UAH 3 billion in losses were detained
Новости по теме

Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков

Украинские власти задержали хакерскую группировку, ответственную за атаки на международные компании, которые нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен. Группировка шифровала серверы и требовала выкуп в криптовалюте.

Криминал и ЧП •   •  11054 просмотра
Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков

В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

Украинские Силы обороны уничтожили два российских беспилотника ночью.

Война •   •  15152 просмотра
В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага

В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"

У жителя Великобритании был выявлен первый случай, согласно статистике страны, заражения штаммом гриппа A(H1N2)v, похожим на свиной грипп. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.

Здоровье •   •  12109 просмотра
В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"

Хищения в Госспецсвязи: еще одному подозреваемому определили залог в 30 млн грн

Украинский суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 миллионов гривен для бывшего директора, подозреваемого по делу хищения 62 миллионов гривен в Госспецсвязи.

Криминал и ЧП •   •  11440 просмотра
Хищения в Госспецсвязи: еще одному подозреваемому определили залог в 30 млн грн

На Николаевщине из-за утреннего обстрела рф горело админздание базы отдыха

Административное здание базы отдыха в Николаевской области горело после обстрела со стороны россии. Пожарные быстро потушили пламя.

Война •   •  17436 просмотра
На Николаевщине из-за утреннего обстрела рф горело админздание базы отдыха

Нанес 100 млн грн убытков при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: гендиректору подразделения "Энергоатома" избрали меру пресечения

Генеральный директор одного из подразделений НАЭК "Энергоатом" был освобожден под залог в размере 7 миллионов гривен. Его подозревают в хищении 100 миллионов гривен во время строительства атомного объекта.

Криминал и ЧП •   •  13911 просмотра
Нанес 100 млн грн убытков при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: гендиректору подразделения "Энергоатома" избрали меру пресечения

Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

Государственный секретарь США Блинкен подтвердит поддержку Украины со стороны НАТО на встрече в Брюсселе, несмотря на ограниченность ресурсов из-за конфликта в Газе. Он отвергает сообщения о давлении на Киев относительно переговоров с москвой и подчеркивает, что Украина должна сама решать, как решить конфликт.

Политика •   •  17688 просмотра
Блинкен на встрече НАТО пообещает постоянную поддержку Украине

Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

В результате вражеского ракетного удара повреждены три многоэтажки и три учебных заведения в Запорожье.

Война •   •  22723 просмотра
Ракетный удар рф в Запорожье нанес ущерб многоэтажкам и учебным заведениям - мэрия

В Венеции, перед павильоном россии на биеннале, установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке

Художник Даниил Ткаченко показал на Венецианской биеннале фотографию разрушенного российскими войсками здания в Бородянке, передавая влияние действий рф в Украине.

Культура •   •  18192 просмотра
В Венеции, перед павильоном россии на биеннале, установили фото разрушенного российской армией дома в Бородянке

Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых

Российские войска нанесли удар по 5-этажному дому в Никополе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а потенциальные жертвы все еще могут находиться под завалами.

Война •   •  21642 просмотра
Армия рф утром ударила по пятиэтажке в Никополе: один погибший, двое раненых