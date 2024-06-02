За сутки враг 23 раза обстрелял населенные пункты Донецкой области: есть пострадавшие

За последние сутки Донетчина подверглась 23 обстрелам, в результате которых пострадали гражданские граждане, жилые и административные здания в трех районах. Эвакуированы 53 человека, включая восемь детей.

Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

В Покровском районе, в Марьинской общине, произошли обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Константиновка и Зоряное.

в Кураховке повреждены семь частных домов и административное здание, а Курахово и острое подверглись обстрелам;



Селидовская община, город Украинск ранен один человек, а две пятиэтажки повреждены;



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в Орловке — поврежден один дом.

В Краматорском районе, в городе Лиман ранены пять человек, 28 домов повреждены. В Славянске обстреляна промышленная зона, а в Константиновке повреждены 16 частных домов, многоэтажка и два админздания.

В Бахмутском районе, в Троицкой общине, повреждены восемь домов, из которых семь в Северном и один в Щербиновке.

Во Временноярской общине получили повреждения шесть частных домов и три многоэтажки.

За последние сутки российские войска 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего были эвакуированы 53 человека, включая восемь детей.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.