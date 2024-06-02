За добу ворог 23 рази обстріляв населені пункти Донеччини: є постраждалі
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 23 рази обстрілювали населені пункти Донецької області, в результаті чого була пошкоджена цивільна інфраструктура і поранені люди, евакуйовано 53 людини, в тому числі 8 дітей.
За останню добу Донеччина зазнала 23 обстрілів, внаслідок яких постраждали цивільні громадяни, житлові та адміністративні будівлі у трьох районах. Евакуйовано 53 особи, включно з вісьмома дітьми.
Про це повідомив Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.
- У Покровському районі, в Мар'їнській громаді, відбулася обстріл населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка та Зоряне.
- у Курахівці пошкоджено сім приватних будинків та адміністративну будівлю, а Курахове і Гостре зазнали обстрілів;
- Селидівська громада, місто Українськ поранена одна людина, а дві п'ятиповерхівки пошкоджено;
Також:
у Орлівці — пошкоджено один будинок.
У Краматорському районі, у місті Лиман поранено п'ять осіб, 28 будинків пошкоджено. У Слов'янську обстріляна промислова зона, а у Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку і дві адмінбудівлі.
У Бахмутському районі, в Торецькій громаді, пошкоджено вісім будинків, з яких сім у Північному і один у Щербинівці.
У Часовоярській громаді зазнали ушкоджень шість приватних будинків і три багатоповерхівки.
За останню добу російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого було евакуйовано 53 особи, включно з вісьмома дітьми.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 509 860 осіб особового складу і 7765 танків.