Европейская комиссия может начать переговоры о базовом кластере с Украиной в начале 2025 года - Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности начала переговоров по основному кластеру членства Украины в ЕС в начале 2025 года. Другие кластеры могут быть рассмотрены в течение года. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

Детали

Мы должны продолжать политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем Союзе. И если они продолжат эти усилия, мы будем готовы начать переговоры по базовому кластеру в начале 2025 года и по другим кластерам в течение года - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что украинцы борются за свое будущее в Европейском Союзе. "И они должны знать, что их усилия окупаются. В сердце нашего Союза будет развеваться флаг Украины", - добавила президент Европейской комиссии.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с января следующего года Польша будет председательствовать в Европейском Союзе и приложит максимум усилий для ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО.

Около 35% украинцев считают, что Украина станет членом Европейского Союза в течение следующих 5 лет.