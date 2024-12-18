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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейская комиссия может начать переговоры о базовом кластере с Украиной в начале 2025 года - Урсула фон дер Ляйен

Европейская комиссия может начать переговоры о базовом кластере с Украиной в начале 2025 года - Урсула фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 8932 просмотра

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Урсула фон дер Ляйен объявила о возможности открытия базового кластера переговоров о членстве Украины в ЕС в начале 2025 года. Другие кластеры планируется рассмотреть в течение того же года.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности начала переговоров по основному кластеру членства Украины в ЕС в начале 2025 года. Другие кластеры могут быть рассмотрены в течение года. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

Детали

Мы  должны продолжать политическую поддержку украинцев. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем Союзе. И если они продолжат эти усилия, мы будем готовы начать переговоры по базовому кластеру в начале 2025 года и по другим кластерам в течение года

- заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что украинцы борются за свое будущее в Европейском Союзе. "И они должны знать, что их усилия окупаются. В сердце нашего Союза будет развеваться флаг Украины", - добавила президент Европейской комиссии.

Дополнение 

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с января следующего года Польша будет председательствовать в Европейском Союзе и приложит максимум усилий для ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО.

Около 35% украинцев считают, что Украина станет членом Европейского Союза в течение следующих 5 лет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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