Еврокомиссар: ЕС не нужна российская вакцина "Спутник V"

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“С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен „Спутник V“ ... Что касается „Спутника V“, у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам”, — сказал политик.

Детали

По его словам, надо массово производить и распределять уже одобренные вакцины.

Бретон добавил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, выйдет до 14 июля.

Что предшествовало

В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины с ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. К этому фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки только в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили только одну поставку — 250 тыс. доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны — производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, имея в виду в первую очередь Великобританию и США, Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.

В частности, она заявила, что ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами.