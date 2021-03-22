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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52698 просмотра

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3 марта, 20:50 • 73531 просмотра

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Еврокомиссар: ЕС не нужна российская вакцина "Спутник V"

Еврокомиссар: ЕС не нужна российская вакцина "Спутник V"

Киев  •  УНН

 • 13537 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает УНН.

Цитата

“С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен „Спутник V“ ... Что касается „Спутника V“, у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам”, — сказал политик.

Детали

По его словам, надо массово производить и распределять уже одобренные вакцины.

Бретон добавил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, выйдет до 14 июля.

Что предшествовало

В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины с ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. К этому фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки только в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили только одну поставку — 250 тыс. доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны — производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, имея в виду в первую очередь Великобританию и США, Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.

В частности, она заявила, что ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами.

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