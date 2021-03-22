Єврокомісар: ЄС не потрібна російська вакцина "Спутнік V"

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“З березня по червень ми поставимо від 300 до 350 млн доз вакцин в Європу. Оскільки Європа — континент, на якому найбільше вакцин (чотири), які схвалені медичними регуляторами, — ми перший континент в плані виробництва вакцин. Нам абсолютно не потрібен „Спутнік V“... Що стосується „Спутніка V“, у росіян проблеми з його виробництвом, і якщо їм знадобиться допомога, то ми повернемося до цього у другому півріччі, але зараз пріоритет відданий європейцям”, — сказав політик.

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За його словами, треба масово виробляти і розподіляти вже схвалені вакцини.

Бретон додав, що домогтися колективного імунітету до коронавірусу в Європі, можливо, вийде до 14 липня.

Що передувало

В опублікованому 20 березня інтерв’ю газеті Funke голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca забороною на експорт її вакцини з ЄС у зв’язку зі скороченням узгоджених поставок до країн спільноти. До цього фон дер Ляйен заявляла, що в умовах браку вакцин Євросоюз продовжить використовувати механізм контролю за їх експортом, але буде переважно обмежувати поставки лише в країни з більш високими темпами вакцинації. За словами глави ЄК, за півтора місяці існування цього механізму заборонили лише одну поставку — 250 тисяч доз для Австралії. Фон дер Ляйен попередила країни — виробники вакцин, де діють власні експортні обмеження, маючи на увазі в першу чергу Велику Британію і США, що Брюссель розраховує на безперешкодний експорт їх продукції в Євросоюз.

Зокрема, вона заявила, що ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами.