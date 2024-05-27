ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф

В понедельник, 27 мая, Евросоюз ввел новые правила для применения санкций в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение Совета ЕС.

Детали

Совет ЕС сегодня создал новые рамочные условия для применения ограничительных мер против ответственных за серьезные нарушения прав человека, за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в России - заявили в ведомстве.

ЕС ввел новые санкции из-за смерти навального в российской тюрьме

Отмечается, что ввести новый санкционный режим предложил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после смерти в российской тюрьме Алексея Навального.

Он включает ограничения на экспорт оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, а также оборудования, технологий или программного обеспечения, используемого преимущественно в сферах информационной безопасности, для проведения мониторинга или перехвата на средствах телекоммуникации.

Дополнение

Совет ЕС также решил внести в санкционный список 19 человек и российскую Федеральную службу по исполнению наказаний (рос. ФСИН), которая несет ответственность за систематическое издевательство и плохое обращение с политзаключенными.

В перечень вошли судьи, прокуроры и другие представители правовой системы России, которые сыграли ключевую роль в заключении и гибели Навального, в заключении по политическим обвинениям одного из самых уважаемых российских правозащитников Олега Орлова и художницы Александры Скочиленко.

На подсанкционных лиц распространяются замораживания финансовых активов, гражданам ЕС или компаниям запрещено предоставлять им любые средства. На физических лиц также распространяется запрет на поездки в ЕС, даже транзитом.

Напомним

Как сообщили источники Reuters, Франция и Нидерланды предлагают ЕС наложить санкции на любое финансовое учреждение во всем мире, которое помогает российским военным получать запрещенные товары или технологии двойного назначения.

ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ