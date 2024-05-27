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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф
Европейский Союз ввел новые правила наложения санкций на лиц, причастных к нарушениям прав человека в рф, включая ограничения на экспорт оборудования, используемого для репрессий и мониторинга, а также добавил 19 человек в санкционный список.
Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши
Польша критикует Венгрию прежде всего за то, что она не согласилась увеличить Европейский фонд мира, из которого страны ЕС получают возмещение расходов на вооружение Украины.
российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине: пострадал человек, повреждены дома
56-летний мужчина получил тяжелые ранения и несколько зданий, включая жилые дома, отель и частное предприятие, были повреждены в результате почти 15 российских ударов по Никопольскому району за минувшие сутки.
Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину
Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Invest Summit - главный съезд инвесторов, которые уже инвестируют или планируют инвестировать в Украину.
На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников
По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.
Болгария не рассматривает отправку своих военных в Украину
Болгария не планирует отправлять свои войска в Украину, что подтвердил и. о. премьер-министра Димитар Главчев после встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Удар рф по аэропорту Запорожья: в прокуратуре показали последствия и открыли производство
Начато досудебное расследование после того, как российский ракетный удар разрушил здание терминала запорожского аэропорта, нарушив законы и обычаи войны.
На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб
Украинские войска отбили 80 боевых столкновений по всей линии фронта, причем наиболее интенсивные бои велись на Покровском направлении, нанеся российским войскам значительные потери.
Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO
В Киеве и Днепропетровской области завтра могут не отключить электроэнергию из-за ремонта одного из энергоблоков АЭС, сообщил генеральный директор компании YASNO.
В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал
На зерновом терминале в порту в ростовской области, рф, вспыхнул пожар - загорелась транспортная лента.