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ЄС запроваджує новий режим санкцій за порушення прав людини в рф

ЄС запроваджує новий режим санкцій за порушення прав людини в рф

Київ • УНН

 • 23166 перегляди

Європейський Союз запровадив нові правила накладення санкцій на осіб, причетних до порушень прав людини у рф, включаючи обмеження на експорт обладнання, що використовується для репресій і моніторингу, а також додав 19 осіб до списку санкцій у зв'язку зі смертю Олексія Навального в російській в'язниці.

У понеділок, 27 травня, Євросоюз запровадив нові правила для застосування санкцій щодо осіб, причетних до порушень прав людини у рф. Про це пише УНН з посиланням на рішення Ради ЄС.

Деталі 

Рада ЄС сьогодні створила нові рамкові умови для застосування обмежувальних заходів проти відповідальних за серйозні порушення прав людини, за репресії проти громадянського суспільства й демократичної опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в росії

- заявили у відомстві. 

ЄС запровадив нові санкції через смерть навального у російській в'язниці22.03.24, 15:54 • 22139 переглядiв

Зазначається, що запровадити новий санкційний режим запропонував високий представник ЄС Жозеп Боррель після смерті у російській в’язниці олексія навального.

Він включає обмеження на експорт обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, а також обладнання, технологій або програмного забезпечення, що використовується переважно у сферах інформаційної безпеки, для проведення моніторингу або перехоплення на засобах телекомунікації.

Доповнення

Рада ЄС також вирішила внести до санкційного списку 19 осіб і російську Федеральну службу з виконання покарань (рос. ФСИН), яка несе відповідальність за систематичне знущання та погане поводження з політв’язнями.

До переліку увійшли судді, прокурори та інші представники правової системи Росії, які відіграли ключову роль в ув’язненні та загибелі Навального, в ув’язненні за політичними звинуваченнями одного з найбільш поважних російських правозахисників Олега Орлова та художниці Олександри Скочиленко.

На підсанкційних осіб поширюються заморожування фінансових активів, громадянам ЄС або компаніям заборонено надавати їм будь-які кошти. На фізичних осіб також поширюється заборона на поїздки до ЄС, навіть транзитом.

Нагадаємо

Як повідомили джерела Reuters, Франція і Нідерланди пропонують ЄС накласти санкції на будь-яку фінансову установу в усьому світі, яка допомагає російським військовим отримувати заборонені товари або технології подвійного призначення.

ЄС запроваджує санкції на ще чотири російські ЗМІ16.05.24, 00:01 • 26274 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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