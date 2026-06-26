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ЕС с 1 июля отменяет беспошлинный ввоз посылок до 150 евро и вводит новый сбор

Киев • УНН

 • 682 просмотра

С 1 июля 2026 года ЕС отменяет освобождение от пошлины для посылок до 150 евро и вводит временный сбор в 3 евро за каждую товарную подпозицию в декларации. Новые правила будут действовать до 1 июля 2028 года, сообщила директор "Новой почты" Ольга Калнитская.

ЕС с 1 июля отменяет беспошлинный ввоз посылок до 150 евро и вводит новый сбор

С 1 июля 2026 года Европейский Союз отменяет освобождение от уплаты пошлины для посылок стоимостью до 150 евро и вводит временный фиксированный сбор в размере 3 евро за каждую товарную подсубпозицию в таможенной декларации. Об этом сообщила директор по правовым вопросам "Новой почты" Ольга Калнитская, передает УНН.

Детали

По ее словам, новые правила предусмотрены Регламентом Совета ЕС (EU) 2026/382, принятым 11 февраля 2026 года, и будут действовать до 1 июля 2028 года.

Калнитская пояснила, что сбор будет начисляться не за количество товаров в посылке, а за каждую отдельную товарную подсубпозицию (tariff subheading), указанную в таможенной декларации.

Ключевое, что нужно понимать: сбор привязан к отдельной товарной классификации (tariff subheading) в декларации, а не к количеству единиц товара. В типичном случае партия одинаковых хлопковых футболок будет декларироваться как одна товарная подсубпозиция и повлечет один сбор - 3 евро, независимо от количества штук. Но футболка хлопковая и футболка полиэстеровая - уже две разные товарные подсубпозиции, 6 евро. Смартфон, зарядное устройство и наушники могут классифицироваться по трем разным товарным подсубпозициям, что будет означать 9 евро пошлины

- отметила она.

По словам эксперта, нововведение означает, что правильная таможенная классификация товаров становится критически важной, поскольку ошибки могут привести к дополнительным расходам, задержкам при таможенном оформлении и корректировке платежей.

Она также рекомендовала экспортерам пересмотреть условия поставок (Incoterms) относительно распределения расходов между сторонами. В случае использования системы IOSS ответственность за декларирование и уплату новой временной пошлины, как правило, будет нести владелец регистрации IOSS - продавец или электронный маркетплейс.

Отдельно Калнитская отметила, что в Европейском Союзе также обсуждают введение дополнительного сбора Union handling fee для покрытия расходов на таможенную обработку отправлений, однако его размер и дата вступления в силу пока официально не определены.

МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg12.06.2026, 15:52 • 24883 просмотра

Андрей Тимощенков

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