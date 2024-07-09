Япония передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 2 механизированные машины разминирования Nikken для помощи в обезвреживании взрывоопасных предметов, которые будут направлены в Запорожскую и Донецкую области.
Правительство Японии передало подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 2 машины механизированного разминирования Nikken. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Мы хотим поблагодарить правительство и посольство Японии, а также агентство международного сотрудничества JICA за помощь и совместную стойкость в трудные для Украины времена
В свою очередь, посол Японии в Украине Мацуда Кунинори выразил восхищение пиротехникам и саперам, которые неутомимо очищают украинскую землю от взрывоопасных предметов.
В МВД подчеркнули, что переданные машины сегодня же отправятся в Запорожскую и Донецкую области для выполнения необходимых задач
Напомним,
Германия, Швеция и Бельгия увеличили помощь на гуманитарное разминирование в Украине на более 35 миллионов долларов, а проекты будут реализованы до 2027 года.