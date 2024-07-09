Правительство Японии передало подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 2 машины механизированного разминирования Nikken. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Мы хотим поблагодарить правительство и посольство Японии, а также агентство международного сотрудничества JICA за помощь и совместную стойкость в трудные для Украины времена - заявил министр внутренних дел Игорь Клименко

В свою очередь, посол Японии в Украине Мацуда Кунинори выразил восхищение пиротехникам и саперам, которые неутомимо очищают украинскую землю от взрывоопасных предметов.

В МВД подчеркнули, что переданные машины сегодня же отправятся в Запорожскую и Донецкую области для выполнения необходимых задач

Напомним,

Германия, Швеция и Бельгия увеличили помощь на гуманитарное разминирование в Украине на более 35 миллионов долларов, а проекты будут реализованы до 2027 года.