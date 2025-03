Как бессмертный наёмник стал желтой белкой, или что мы знаем о Детективе Пикачу

Всемирный любимчик, знатный шутник и просто симпатяга, канадский актёр Райан Рейнольдс, известный по ролям в не самых серьёзных фильмах, в 2018 году снова снялся в не самом серьёзном фильме. Так, Рейнольдс, получивший наибольшую популярность благодаря роли персонажа комиксов Marvel Дедпула, на этот раз примерил на себя роль неведомой зверушки — покемона Пикачу, знакомого, наверное, каждому второму жителю планеты, росшему в 90-е годы.

Фильм выходит через несколько лет после массовой истерии вокруг мобильного игрового приложения Pokémon Go, где игроки ходили по городу и искали покемонов.

И хотя интерес к игре со временем поутих, маркетологам стало ясно, что любовь к желтой электрической полубелке не успела остыть.

В кино, в отличии от игры, покемон будет искать людей, выступая в образе сыщика.

Всемирная премьера состоится 10 мая, в Украине же кино можно посмотреть уже с этого четверга.

Так о чем же “Покемон. Детектив Пикачу” и как туда занесло Райана Рейнольдса?

Так вот, история начинается, когда выдающийся детектив Гарри Гудман таинственным образом исчезает без вести. Его 21-летний сын Тим пытается выяснить, что же произошло с Гудманом. В расследовании участвует бывший партнер Гарри, детектив Пикачу: веселый, мудрый, обаятельный супер-сыщик, который сам для себя является загадкой.

Обнаружив, что они могут общаться между собой, Тим и Пикачу решают объединить усилия, чтобы разгадать запутанную тайну в мире, где люди и покемоны живут бок о бок друг с другом.

Главным героям предстоит столкнуться с разными людьми и покемонами и раскрыть шокирующую тайну, которая может разрушить мирное сосуществование двух видов и угрожает всей вселенной покемонов.

Так, а что там насчёт Райана, что он сам думает о роли в фильме?

На самом деле Рейнольдс остался в своём амплуа, записав после съёмок пародийное “закулисное” видео о своём участии в картине.

“Я жил там, я дышал там, я стал персонажем, я провёл целый год как детектив Пикачу”, — рассказывает Рейнольдс.

По его собственным словам, актёр воспринял роль очень серьёзно и вложил массу усилий, дабы соответствовать образу.

“Каждую секунду я тратил свою енергию, чтобы оживить персонажа, пытаясь соответствовать тем стандартам, которых ожидают фанаты.

Был забавный момент, когда я должен был забирать своих дочерей из школы, и тут я узнал, что получил эту роль, и я не пришел за ними в школу, потому что детектив Пикачу не знает этих двух маленьких девочек. Кто они?”, — рассказывает Рейнольдс на записи.

К видео подключилась супруга Райана, Блейк Лайвли, заявляя в камеру рассерженным тоном: “Они — наши дочери, а он их просто оставил”.

“У него нет жены. Он маленький желтый парень”, — продолжал Рейнольдс.

Актёр заявил, что посвятил всего себя миру покемонов: старался изучать их жизнь, читал множество литературы, даже пытался сбросить около 80 кг, чтоб выглядеть как Пикачу, но врачи его отговорили.

Хоть видео и было пародийным — частичка правды в нем все же имеется, ведь помимо голоса Рейнольдса (если смотреть фильм на языке оригинала), самые преданные фанаты могут заметить у Пикачу ещё и присущую актеру мимику.

Это конечно заслуга не только самого Рейнольдса — фильм снимался с помощью технологии захвата движения (motion capture — англ.), когда на актёра клеят множество точек, одевают в специальный костюм и заставляют играть роль в таком виде. Потом талантливые аниматоры создают из отснятого материала сгенерированного компьютером киноперсонажа.

Такая работа требует терпения и выдержки, так что тут Райана стоит похвалить. Молодец, Райан.

Чего же ждать от фильма?

Как уже было сказано, мировая премьера фильма ещё не состоялась. Зато в Токио успел пройти допремьерный показ, и, кажется, те, кто его посетил, остались довольны пушистым детективом.

“Детектив Пикачу — это чистая радость от начала до конца. Это душевная, неумолимо очаровательная история, с прекрасно выстроенной вселенной. Множество глубоких ран для поклонников покемонов”, — пишет в Twitter Дэн Кейси.

#DetectivePikachu is a pure joy from start to finish. It’s a heartfelt, relentlessly charming story filled with excellent worldbuilding. Plenty of deep cuts for #Pokémon fans. There must’ve been a grass-type in the theater because I got surprisingly misty-eyed in parts. pic.twitter.com/LMKp6TG1a1

— Dan Casey (@DanCasey) April 24, 2019

“CGI (графика — ред.) пришёлся к месту, и очень приятно видеть, как эти существа оживают в live-action сеттинге. Райан Рейнольдс — туз в рукаве, и он приносит много смеха в виде безумно очаровательного желтого шара пушистого электричества. Он идеально подходит для Пикачу”, — пишет Пол Шайри в соцсети.

CGI is on point and it’s great seeing these creatures come to life in a live-action setting. @VancityReynolds is the ace in the hole and he brings plenty of laughs to the insanely adorable yellow ball of furry electricity. He’s perfect for Pikachu. @DetPikachuMovie @joblocom

— Paul Shirey (@arcticninjapaul) April 24, 2019

“Я только что видел детектива Пикачу в Токио, и я хотел бы, чтобы Райм-Сити был настоящим местом, потому что я действительно хочу друзей покемонов”, — пишет Дэйв Трамбор, если это его настоящее имя, в Twitter.

Just saw #DetectivePikachu here in Tokyo and, man, I wish Ryme City was a real place because I really want a Pokémon pal. pic.twitter.com/4cvtG0Uquu

— Dave Trumbore (@DrClawMD) April 24, 2019

“Это хит для детектива Пикачу. Поклонники покемонов, старые и новые, будут радоваться этому искреннему и подлинному взгляду на франшизу”, — отмечает пользовательница Меган Питерс, просмотревшая допремьерный показ.

It‘s a hit for #DetectivePikachu. Pokemon fans new & old will rejoice in this heartfelt and authentic take on the franchise. @Legendary and @wbpictures have nailed this live-action adaptation. I laughed hard and felt my heart swell. This Pokemon film is just the start! pic.twitter.com/I0R9fSHpfU

— Megan Peters (@meganpeterscb) April 24, 2019

Как бы там ни было, вскоре украинцы сами смогут составить своё мнение о фильме, и, судя по отзывам, они не пожалеют о времени, проведённом в кинозале.