Як безсмертний найманець став жовтою білкою, або що ми знаємо про детектива Пікачу

ukru
22 березня, 17:51 • 64883 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 111280 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 99255 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 99672 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 77872 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100439 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150443 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167600 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154557 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 243863 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9 м/с
58 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 34273 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 41959 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 40878 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 28411 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 28741 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 160707 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 243863 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207639 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192602 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 52967 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 49865 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 65874 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 44743 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78105 перегляди
Актуальне
Як безсмертний найманець став жовтою білкою, або що ми знаємо про детектива Пікачу

Як безсмертний найманець став жовтою білкою, або що ми знаємо про детектива Пікачу

Київ • УНН

 • 25242 перегляди

"Покемон. Детектив Пікачу" - дитячий фільм для дорослих фанатів

Всесвітній улюбленець, знатний жартівник і просто симпатяга, канадський актор Райан Рейнольдс, відомий за ролями у не надто серйозних фільмах, в 2018 році знову знявся в подібному. Так, Рейнольдс, який отримав найбільшу популярність завдяки ролі персонажа коміксів Marvel Дедпулу, на цей раз приміряв на себе роль невідомого звірятка — покемона Пікачу, знайомого, напевно, кожному другому жителю планети, родом з 90-х.

Фільм виходить через кілька років після масової істерії навколо мобільної ігрової програми Pokémon Go, де гравці ходили по місту і шукали покемонів.

І хоча інтерес до гри з часом вщух, маркетологам стало ясно, що любов до жовтої електричної напівбілки не встигла охолонути.

У кіно, на відміну від гри, покемон буде шукати людей, виступаючи в образі нишпорки.

Всесвітня прем’єра відбудеться 10 травня, в Україні ж кіно можна подивитися вже з цього четверга.

Так про що ж "Покемон. Детектив Пікачу“ і як туди занесло Райана Рейнольдса?

Так ось, історія починається, коли видатний детектив Гаррі Гудман таємничим чином зникає безвісти. Його 21-річний син Тім намагається з’ясувати, що ж сталося з Гудманом. У розслідуванні бере участь колишній партнер Гаррі, детектив Пікачу: веселий, мудрий, привабливий супер-детектив, який сам для себе є загадкою.

Виявивши, що вони можуть спілкуватися між собою, Тім і Пікачу вирішують об’єднати зусилля, щоб розгадати заплутану таємницю в світі, де люди і покемони живуть пліч-о-пліч один з одним.

Головним героям доведеться зустрітися з різними людьми і покемонами і розкрити шокуючу таємницю, яка може зруйнувати мирне співіснування двох видів і загрожує всьому всесвіту покемонів.

Так, а що там щодо Райана, що він сам думає про роль у фільмі?

Насправді Рейнольдс залишився в своєму амплуа, записавши після зйомок пародійне “закулісне” відео про свою участь в картині.

“Я жив там, я дихав там, я став персонажем, я провів цілий рік як детектив Пікачу”, — розповідає Рейнольдс.

За його власними словами, актор сприйняв роль дуже серйозно і вклав багато зусиль, щоб відповідати образу.

“Кожну секунду я витрачав свою енергію, щоб оживити персонажа, намагаючись відповідати тим стандартам, яких очікують фанати.

Був кумедний момент, коли я повинен був забирати своїх дочок зі школи, і тут я дізнався, що отримав цю роль, і я не прийшов за ними в школу, тому що детектив Пікачу не знає цих двох маленьких дівчаток. Хто вони?” - розповідає Рейнольдс на записі.

До відео підключилася дружина Райана, Блейк Лайвлі, заявляючи в камеру розлюченим тоном: “Вони — наші дочки, а він їх просто залишив”.

“У нього немає дружини. Він маленький жовтий хлопець”, — продовжував Рейнольдс.

Актор заявив, що присвятив усього себе світу покемонів: намагався вивчати їхнє життя, читав безліч літератури, навіть намагався скинути близько 80 кг, щоб виглядати як Пікачу, але лікарі його відрадили.

Хоч відео і було пародійним — частинка правди в ньому все ж є, адже крім голосу Рейнольдса (якщо дивитися фільм мовою оригіналу), найвідданіші фанати можуть помітити у Пікачу ще й притаманну акторові міміку.

Це звичайно заслуга не тільки самого Рейнольдса — фільм знімався за допомогою технології захоплення руху (motion capture — англ.), Коли на актора клеять безліч точок, одягають в спеціальний костюм і змушують грати роль в такому вигляді. Потім талановиті аніматори створюють з відзнятого матеріалу згенерованого комп’ютером кіноперсонажа.

Така робота вимагає терпіння і витримки, так що тут Райана варто похвалити. Молодець, Райан.

Чого ж чекати від фільму?

Як вже було сказано, світова прем’єра фільму ще не відбулася. Зате в Токіо встиг пройти допрем’єрний показ, і, здається, ті, хто його відвідав, залишилися задоволені пухнастим детективом.

“Детектив Пікачу — це чиста радість від початку до кінця. Це душевна, невблаганно чарівна історія, з прекрасно вибудуваного всесвіту. Безліч глибоких ран для шанувальників покемонів”, - пише в Twitter Ден Кейсі.

#DetectivePikachu is a pure joy from start to finish. It’s a heartfelt, relentlessly charming story filled with excellent worldbuilding. Plenty of deep cuts for # Pokémon fans. There must’ve been a grass-type in the theater because I got surprisingly misty-eyed in parts. pic.twitter.com/LMKp6TG1a1

— Dan Casey (@DanCasey) April 24, 2019

“CGI (графіка — ред.) Припав до місця, і дуже приємно бачити, як ці істоти оживають в live-action сеттинге. Райан Рейнольдс — туз в рукаві, і він приносить багато сміху у вигляді шаленої чарівної жовтої кулі пухнастої електрики. Він ідеально підходить для Пікачу”, - пише Пол Шайр в соцмережі.

CGI is on point and it’s great seeing these creatures come to life in a live-action setting. @VancityReynolds is the ace in the hole and he brings plenty of laughs to the insanely adorable yellow ball of furry electricity. He’s perfect for Pikachu. @DetPikachuMovie @joblocom

— Paul Shirey (@arcticninjapaul) April 24, 2019

“Я тільки що бачив детектива Пікачу в Токіо, і я хотів би, щоб Райм-Сіті був справжнім місцем, тому що я дійсно хочу друзів покемонів”, — пише Дейв Трамбор, якщо це його справжнє ім’я, в Twitter.

Just saw #DetectivePikachu here in Tokyo and, man, I wish Ryme City was a real place because I really want a Pokémon pal . pic.twitter.com/4cvtG0Uquu

— Dave Trumbore (@DrClawMD) April 24, 2019

“Це хіт для детектива Пікачу. Шанувальники покемонів, старі і нові, будуть радіти цьому щирому і справжнього погляду на франшизу”, - зазначає користувачка Меган Пітерс, подивились допрем’єрний показ.

It’sa hit for #DetectivePikachu . Pokemon fans new & old will rejoice in this heartfelt and authentic take on the franchise. @Legendary and @wbpictures have nailed this live-action adaptation. I laughed hard and felt my heart swell. This Pokemon film is just the start! pic.twitter.com/I0R9fSHpfU

— Megan Peters (@meganpeterscb) April 24, 2019

Як би там не було, незабаром українці самі зможуть оцінити фільм, і, судячи з відгуків, вони не пошкодують про час, проведений в кінозалі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16