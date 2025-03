Як безсмертний найманець став жовтою білкою, або що ми знаємо про детектива Пікачу

Всесвітній улюбленець, знатний жартівник і просто симпатяга, канадський актор Райан Рейнольдс, відомий за ролями у не надто серйозних фільмах, в 2018 році знову знявся в подібному. Так, Рейнольдс, який отримав найбільшу популярність завдяки ролі персонажа коміксів Marvel Дедпулу, на цей раз приміряв на себе роль невідомого звірятка — покемона Пікачу, знайомого, напевно, кожному другому жителю планети, родом з 90-х.

Фільм виходить через кілька років після масової істерії навколо мобільної ігрової програми Pokémon Go, де гравці ходили по місту і шукали покемонів.

І хоча інтерес до гри з часом вщух, маркетологам стало ясно, що любов до жовтої електричної напівбілки не встигла охолонути.

У кіно, на відміну від гри, покемон буде шукати людей, виступаючи в образі нишпорки.

Всесвітня прем’єра відбудеться 10 травня, в Україні ж кіно можна подивитися вже з цього четверга.

Так про що ж "Покемон. Детектив Пікачу“ і як туди занесло Райана Рейнольдса?

Так ось, історія починається, коли видатний детектив Гаррі Гудман таємничим чином зникає безвісти. Його 21-річний син Тім намагається з’ясувати, що ж сталося з Гудманом. У розслідуванні бере участь колишній партнер Гаррі, детектив Пікачу: веселий, мудрий, привабливий супер-детектив, який сам для себе є загадкою.

Виявивши, що вони можуть спілкуватися між собою, Тім і Пікачу вирішують об’єднати зусилля, щоб розгадати заплутану таємницю в світі, де люди і покемони живуть пліч-о-пліч один з одним.

Головним героям доведеться зустрітися з різними людьми і покемонами і розкрити шокуючу таємницю, яка може зруйнувати мирне співіснування двох видів і загрожує всьому всесвіту покемонів.

Так, а що там щодо Райана, що він сам думає про роль у фільмі?

Насправді Рейнольдс залишився в своєму амплуа, записавши після зйомок пародійне “закулісне” відео про свою участь в картині.

“Я жив там, я дихав там, я став персонажем, я провів цілий рік як детектив Пікачу”, — розповідає Рейнольдс.

За його власними словами, актор сприйняв роль дуже серйозно і вклав багато зусиль, щоб відповідати образу.

“Кожну секунду я витрачав свою енергію, щоб оживити персонажа, намагаючись відповідати тим стандартам, яких очікують фанати.

Був кумедний момент, коли я повинен був забирати своїх дочок зі школи, і тут я дізнався, що отримав цю роль, і я не прийшов за ними в школу, тому що детектив Пікачу не знає цих двох маленьких дівчаток. Хто вони?” - розповідає Рейнольдс на записі.

До відео підключилася дружина Райана, Блейк Лайвлі, заявляючи в камеру розлюченим тоном: “Вони — наші дочки, а він їх просто залишив”.

“У нього немає дружини. Він маленький жовтий хлопець”, — продовжував Рейнольдс.

Актор заявив, що присвятив усього себе світу покемонів: намагався вивчати їхнє життя, читав безліч літератури, навіть намагався скинути близько 80 кг, щоб виглядати як Пікачу, але лікарі його відрадили.

Хоч відео і було пародійним — частинка правди в ньому все ж є, адже крім голосу Рейнольдса (якщо дивитися фільм мовою оригіналу), найвідданіші фанати можуть помітити у Пікачу ще й притаманну акторові міміку.

Це звичайно заслуга не тільки самого Рейнольдса — фільм знімався за допомогою технології захоплення руху (motion capture — англ.), Коли на актора клеять безліч точок, одягають в спеціальний костюм і змушують грати роль в такому вигляді. Потім талановиті аніматори створюють з відзнятого матеріалу згенерованого комп’ютером кіноперсонажа.

Така робота вимагає терпіння і витримки, так що тут Райана варто похвалити. Молодець, Райан.

Чого ж чекати від фільму?

Як вже було сказано, світова прем’єра фільму ще не відбулася. Зате в Токіо встиг пройти допрем’єрний показ, і, здається, ті, хто його відвідав, залишилися задоволені пухнастим детективом.

“Детектив Пікачу — це чиста радість від початку до кінця. Це душевна, невблаганно чарівна історія, з прекрасно вибудуваного всесвіту. Безліч глибоких ран для шанувальників покемонів”, - пише в Twitter Ден Кейсі.

#DetectivePikachu is a pure joy from start to finish. It’s a heartfelt, relentlessly charming story filled with excellent worldbuilding. Plenty of deep cuts for # Pokémon fans. There must’ve been a grass-type in the theater because I got surprisingly misty-eyed in parts. pic.twitter.com/LMKp6TG1a1

— Dan Casey (@DanCasey) April 24, 2019

“CGI (графіка — ред.) Припав до місця, і дуже приємно бачити, як ці істоти оживають в live-action сеттинге. Райан Рейнольдс — туз в рукаві, і він приносить багато сміху у вигляді шаленої чарівної жовтої кулі пухнастої електрики. Він ідеально підходить для Пікачу”, - пише Пол Шайр в соцмережі.

CGI is on point and it’s great seeing these creatures come to life in a live-action setting. @VancityReynolds is the ace in the hole and he brings plenty of laughs to the insanely adorable yellow ball of furry electricity. He’s perfect for Pikachu. @DetPikachuMovie @joblocom

— Paul Shirey (@arcticninjapaul) April 24, 2019

“Я тільки що бачив детектива Пікачу в Токіо, і я хотів би, щоб Райм-Сіті був справжнім місцем, тому що я дійсно хочу друзів покемонів”, — пише Дейв Трамбор, якщо це його справжнє ім’я, в Twitter.

Just saw #DetectivePikachu here in Tokyo and, man, I wish Ryme City was a real place because I really want a Pokémon pal . pic.twitter.com/4cvtG0Uquu

— Dave Trumbore (@DrClawMD) April 24, 2019

“Це хіт для детектива Пікачу. Шанувальники покемонів, старі і нові, будуть радіти цьому щирому і справжнього погляду на франшизу”, - зазначає користувачка Меган Пітерс, подивились допрем’єрний показ.

It’sa hit for #DetectivePikachu . Pokemon fans new & old will rejoice in this heartfelt and authentic take on the franchise. @Legendary and @wbpictures have nailed this live-action adaptation. I laughed hard and felt my heart swell. This Pokemon film is just the start! pic.twitter.com/I0R9fSHpfU

— Megan Peters (@meganpeterscb) April 24, 2019

Як би там не було, незабаром українці самі зможуть оцінити фільм, і, судячи з відгуків, вони не пошкодують про час, проведений в кінозалі.