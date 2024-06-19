С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и три пункта управления противника, сообщил Генштаб, передает УНН.
детали
Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных удара с применением 55 Кабов, также задействовали 533 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
- На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанска. по предварительной информации, с начала суток потери врага составили 96 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены танк, три артиллерийские системы и 11 автомобилей. поражено 18 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов и хранилище с горюче-смазочными материалами.
- На Купянском направлении противник предпринял 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отражены, продолжаются три боевых столкновения возле Степной Новоселовки.
- На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Невского, Терновского и Серебрянского леса. Защитники Украины успешно отбили 14 атак врага. Вблизи населенного пункта Терны еще продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.
- На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили девять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздолевки и микрорайона временного Яра – новый. Шесть атак для врага завершились безуспешно, три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.
- Значительно активизировал свои усилия агрессор на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута. бои шли вблизи Богдановки, Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. 12 вражеских атак украинскими военными отбиты, еще пять боестолкновений продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника на указанном направлении.
- На турецком направлении оккупанты предприняли шесть попыток прорвать оборонительные рубежи наших защитников восточнее Северного. Украинские воины отбили четыре атаки врага, еще два боестолкновения продолжаются.
- На Покровском направлении русские войска сохраняют высокую активность. Количество боестолкновения возросло до 43.при поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Карловки. Нашими воинами отбита 31 вражеская атака. 12 боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания противника на указанном направлении.
Предыдущие потери агрессора составили более 207 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожена боевая бронированная машина и автомобиль. Потери уточняются.
- На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. с начала суток здесь произошло 10 боестолкновений. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где враг сохраняет значительную активность. Подразделения украинского войска проводят мероприятия по наращиванию устойчивости обороны.
- На Времовском и Ореховском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
- На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.
Генштаб о ситуации на фронте: враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, количество боевых столкновений возросло до 9519 июня 2024, 17:22 • 17880 просмотров