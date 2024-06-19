С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и три пункта управления противника, сообщил Генштаб, передает УНН.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных удара с применением 55 Кабов, также задействовали 533 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанска. по предварительной информации, с начала суток потери врага составили 96 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены танк, три артиллерийские системы и 11 автомобилей. поражено 18 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов и хранилище с горюче-смазочными материалами.

На Купянском направлении противник предпринял 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отражены, продолжаются три боевых столкновения возле Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Невского, Терновского и Серебрянского леса. Защитники Украины успешно отбили 14 атак врага. Вблизи населенного пункта Терны еще продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили девять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздолевки и микрорайона временного Яра – новый. Шесть атак для врага завершились безуспешно, три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Значительно активизировал свои усилия агрессор на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута. бои шли вблизи Богдановки, Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. 12 вражеских атак украинскими военными отбиты, еще пять боестолкновений продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника на указанном направлении.

На турецком направлении оккупанты предприняли шесть попыток прорвать оборонительные рубежи наших защитников восточнее Северного. Украинские воины отбили четыре атаки врага, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении русские войска сохраняют высокую активность. Количество боестолкновения возросло до 43.при поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Карловки. Нашими воинами отбита 31 вражеская атака. 12 боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания противника на указанном направлении.

Предыдущие потери агрессора составили более 207 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожена боевая бронированная машина и автомобиль. Потери уточняются.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. с начала суток здесь произошло 10 боестолкновений. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где враг сохраняет значительную активность. Подразделения украинского войска проводят мероприятия по наращиванию устойчивости обороны.

На Времовском и Ореховском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Генштаб о ситуации на фронте: враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, количество боевых столкновений возросло до 95