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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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БМ-27 «Ураган»

ЗСУ вразили 13 районів зосередження особового складу росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 41889 перегляди

Збройні Сили України відбили численні атаки Росії на декількох фронтах, завдавши ударів по 13 районам зосередження російського персоналу і 3 пунктам управління противника, в той час як російські війська завдали ракетних, повітряних і безпілотних ударів по Україні.

ЗСУ вразили 13 районів зосередження особового складу росіян – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника, повідомив Генштаб, передає УНН.

Деталі

Російські загарбники завдали по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів, також задіяли 533 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

  • На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська.  За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 96 окупантів загиблими та пораненими, знищено танк, три артилерійські системи та 11 автомобілів.  Уражено 18 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів та сховище з пально-мастильними матеріалами.
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.
  • На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.
  • На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.
  • Значно активізував свої зусилля агресор на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута.  Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена.  12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль щодо стримування противника на зазначеному напрямку.
  • На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників східніше Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.
  • На Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки,  Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки. Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали понад 207 окупантів вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину та автомобіль. Втрати уточнюються.

  • На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.  Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони. 
  • На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. 
  • На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій  ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, кількість бойових зіткнень зросла до 9519.06.24, 20:22 • 22398 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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