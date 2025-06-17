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Всемирный день карате и День борьбы с опустыниванием и засухой: что еще отмечают 17 июня

Киев • УНН

 • 752 просмотра

17 июня отмечают Всемирный день карате и борьбы с опустыниванием. Также в этот день вспоминают о важности профессии мусорщика.

Всемирный день карате и День борьбы с опустыниванием и засухой: что еще отмечают 17 июня

Сегодня, 17 июня, отмечают Всемирный день карате и Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, призванный привлечь внимание к потере земель, которая уже сегодня угрожает экологической стабильности и продовольственной безопасности человечества. Об этом пишет УНН.

Всемирный день карате

Карате - это не только боевое искусство, а целая философия жизни. Именно поэтому в 2017 году Всемирная федерация карате учредила этот праздник. Этот вид спорта, зародившийся на Окинаве, давно вышел за пределы Японии и завоевал поклонников во всем мире. Карате развивает не только физическую силу, но и внутреннюю дисциплину, целеустремленность и устойчивость.

В 2016 году МОК объявил, что карате станет одним из пяти новых олимпийских видов спорта. Это решение стало знаковым признанием многовековой традиции и современного значения карате. Карате дебютировало в программе Олимпиады в 2020 году, где украинские спортсмены завоевали две медали. Однако организаторы Олимпиады 2024 в Париже решили не включать карате в программу соревнований.

Всемирный день мусорщика

Global Garbage Man Day, или же Всемирный день мусорщика, был инициирован в 2011 году американским предпринимателем Джоном Д. Арвудом - основателем компании по переработке отходов.

"Мир не ценит людей, которые убирают за другими, но именно эти специалисты ежедневно делают нашу жизнь здоровее и безопаснее", - подчеркивает Арвуд.

Идея этого дня - напомнить обществу о роли работников, которые собирают, сортируют, транспортируют и утилизируют отходы, обеспечивая чистоту городов и защиту экологии.

Сегодня в сфере обращения с отходами работают тысячи людей по всему миру - от мусорщиков до экспертов по переработке. Они сталкиваются с опасными условиями, токсичными веществами и высоким риском травмирования, но остаются в тени.

В рамках инициативы Waste & Recycling Workers’ Week с каждым годом все больше общин, экологических организаций и компаний присоединяются к празднованию этого дня, привлекая внимание к важности устойчивого подхода к переработке и утилизации.

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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня мир отмечает экологическую инициативу, начатую Организацией Объединенных Наций в 1995 году. Дата не случайна: именно в этот день, годом ранее, в 1994-м, была принята Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием - ключевой международный документ, направленный на защиту земельных ресурсов.

Этот день призван привлечь внимание к чрезвычайно опасным процессам - деградации почв, засухам и потере земель, которые уже сегодня угрожают экологической стабильности, продовольственной безопасности и устойчивому развитию человечества. Опустынивание - это не только экологическая проблема. Оно провоцирует голод, заставляет людей покидать дома и переселяться, разрушает целые экономики.

Проблема стоит особенно остро, учитывая темпы потерь: ежегодно мир теряет десятки миллионов тонн плодородной почвы, а площади непригодной для обработки земли растут с угрожающей скоростью. Нехватка водных ресурсов уже затрагивает половину населения планеты, а в Украине больше половины территории поражены эрозией - процессом, который медленно уничтожает почвенный покров.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой напоминает, что сохранение земель и почв должно стать общей целью - от правительственного уровня до локальных общин. Только объединив усилия, человечество сможет остановить губительные процессы, угрожающие основе жизни на Земле.

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Всемирный день крокодила

Всемирный день крокодила, который ежегодно отмечают 17 июня, является международной инициативой, призванной привлечь внимание к угрозам, которые сегодня стоят перед крокодилами и аллигаторами. Целью этой кампании является повышение осведомленности об уязвимом положении этих древних рептилий, переживших динозавров, но могут не выдержать современного воздействия человека.

Идея отмечать этот день появилась в 2017 году при поддержке Коалиции по изучению крокодилов и зоопарка Белиза. С тех пор в разных странах мира проходят акции, выставки и образовательные мероприятия, посвященные сохранению крокодилов и их естественной среды обитания.

Крокодилы являются не только важными для биоразнообразия, но и уникальными существами, которые поражают своей выносливостью и способностью адаптироваться. Однако человеческая деятельность - уничтожение природных ареалов, браконьерство, изменение климата - поставила под угрозу многие виды. И хотя крокодилы кажутся незыблемыми, они сегодня нуждаются в нашей помощи и защите.

В истории человечества эти животные имели особое значение - например, в Древнем Египте они были символом силы, отваги и даже божественности.

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День мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Православная церковь ежегодно чтит этих святых 17 июня. Этот день посвящен памяти трех братьев, которые происходили из знатного персидского рода и были воспитаны в христианской вере благодаря своей матери. Они принадлежали к семье вельможи при дворе персидского царя Шапура II.

В 362 году Мануила, Савела и Исмаила были отправлены с дипломатической миссией к римскому императору Юлиану, известному в истории как Отступник. Их задача заключалась в мирных переговорах, однако император, узнав об их вере во Христа, потребовал от них принести жертву языческим богам. Братья твердо отказались, оставшись верными своей вере, за что были жестоко замучены и казнены путем обезглавливания.

После казни император приказал сжечь их тела, но христиане тайно собрали мощи мучеников и похоронили их с должным почтением. Впоследствии братья были канонизированы, и православная церковь чтит их как святых мучеников, принявших смерть за веру, не предав своих убеждений.

День памяти преподобного Ипатия, игумена Руфенианского

Этот день почитается в православном календаре как воспоминание о великом подвижнике, который всю свою жизнь посвятил Богу и служению ближним.

Ипатий родился в набожной христианской семье. Уже с юных лет он стремился к духовному пути, поэтому рано оставил мирскую жизнь и вступил в монастырь. Там он много лет проводил в посте, молитвах и учении, возрастая в вере и духовной мудрости.

Его рвение и благочестие не остались незамеченными: со временем он стал игуменом Руфенианского монастыря. Под его руководством обитель превратилась в центр духовной силы, братского согласия и просветительской деятельности. Ипатий был мудрым наставником, строгим к себе и милостивым к другим, благодаря чему завоевал уважение и любовь братии.

Его подвижническая жизнь сопровождалась аскетическими практиками, искренней заботой о нуждающихся и многочисленными чудесами, которые свидетельствовали о благодати, действовавшей через него. После упокоения преподобного Ипатия он был причислен к лику святых. К его святым мощам и ныне приходят паломники, ища исцеления и духовной поддержки.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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