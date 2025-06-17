Всесвітній день карате та День боротьби з опустелюванням і посухою: що ще відзначають 17 червня

Сьогодні, 17 червня, відзначають Всесвітній день карате та Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, покликаний привернути увагу до втрати земель, яка вже сьогодні загрожує екологічній стабільності та продовольчій безпеці людства. Про це пише УНН.

Всесвітній день карате

Карате - це не лише бойове мистецтво, а ціла філософія життя. Саме тому у 2017 році Всесвітня федерація карате започаткувала це свято. Цей вид спорту, що зародився на Окінаві, давно вийшов за межі Японії та здобув прихильників у всьому світі. Карате розвиває не лише фізичну силу, а й внутрішню дисципліну, цілеспрямованість і стійкість.

У 2016 році МОК оголосив, що карате стане одним з п’яти нових олімпійських видів спорту. Це рішення стало знаковим визнанням багатовікової традиції і сучасної значущості карате. Карате дебютувало в програмі Олімпіади у 2020 році, де українські спортсмени вибороли дві медалі. Проте організатори Олімпіади 2024 у Парижі вирішили не включати карате до програми змагань.

Всесвітній день сміттяра

Global Garbage Man Day, або ж Всесвітній день сміттяра, був ініційований у 2011 році американським підприємцем Джоном Д. Арвудом - засновником компанії з переробки відходів.

"Світ не цінує людей, які прибирають за іншими, але саме ці фахівці щодня роблять наше життя здоровішим і безпечнішим", - підкреслює Арвуд.

Ідея цього дня - нагадати суспільству про роль працівників, які збирають, сортують, транспортують і утилізують відходи, забезпечуючи чистоту міст і захист екології.

Сьогодні у сфері поводження з відходами працюють тисячі людей по всьому світу - від сміттярів до експертів із переробки. Вони зіштовхуються з небезпечними умовами, токсичними речовинами та високим ризиком травмування, але залишаються в тіні.

У межах ініціативи Waste & Recycling Workers’ Week з кожним роком дедалі більше громад, екологічних організацій та компаній долучаються до відзначення цього дня, привертаючи увагу до важливості стійкого підходу до переробки та утилізації.

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Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня світ відзначає екологічну ініціативу, започатковану Організацією Об’єднаних Націй у 1995 році. Дата не випадкова: саме цього дня, роком раніше, у 1994-му, було ухвалено Конвенцію ООН щодо боротьби з опустелюванням - ключовий міжнародний документ, спрямований на захист земельних ресурсів.

Цей день покликаний привернути увагу до надзвичайно небезпечних процесів - деградації ґрунтів, посух і втрати земель, які вже сьогодні загрожують екологічній стабільності, продовольчій безпеці та сталому розвитку людства. Опустелювання - це не лише екологічна проблема. Воно провокує голод, змушує людей покидати домівки й переселятися, руйнує цілі економіки.

Проблема стоїть особливо гостро, враховуючи темпи втрат: щороку світ втрачає десятки мільйонів тонн родючого ґрунту, а площі непридатної для обробітку землі зростають із загрозливою швидкістю. Брак водних ресурсів уже зачіпає половину населення планети, а в Україні більше половини території уражені ерозією - процесом, що поволі знищує ґрунтовий покрив.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою нагадує, що збереження земель і ґрунтів має стати спільною метою - від урядового рівня до локальних громад. Тільки об’єднавши зусилля, людство зможе зупинити згубні процеси, що загрожують основі життя на Землі.

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Всесвітній день крокодила

Всесвітній день крокодила, який щороку відзначають 17 червня, є міжнародною ініціативою, що покликана привернути увагу до загроз, які сьогодні стоять перед крокодилами та алігаторами. Метою цієї кампанії є підвищення обізнаності про вразливе становище цих давніх рептилій, що пережили динозаврів, але можуть не витримати сучасного впливу людини.

Ідея відзначати цей день з’явилася у 2017 році за підтримки Коаліції з вивчення крокодилів і зоопарку Белізу. Відтоді у різних країнах світу відбуваються акції, виставки та освітні заходи, присвячені збереженню крокодилів та їхніх природних середовищ існування.

Крокодили є не лише важливими для біорізноманіття, а й унікальними істотами, які вражають своєю витривалістю та здатністю адаптуватися. Проте людська діяльність - знищення природних ареалів, браконьєрство, зміна клімату - поставила під загрозу багато видів. І хоча крокодили здаються непорушними, вони сьогодні потребують нашої допомоги й захисту.

В історії людства ці тварини мали особливе значення - наприклад, у Давньому Єгипті вони були символом сили, відваги та навіть божественності.

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День мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла

Православна церква щорічно вшановує цих святих 17 червня. Цей день присвячений пам’яті трьох братів, які походили зі знатного перського роду та були виховані у християнській вірі завдяки своїй матері. Вони належали до родини вельможі при дворі перського царя Шапура II.

У 362 році Мануїла, Савела та Ісмаїла було відправлено з дипломатичною місією до римського імператора Юліана, відомого в історії як Відступник. Їхнє завдання полягало у мирних переговорах, однак імператор, дізнавшись про їхню віру в Христа, зажадав від них принести жертву язичницьким богам. Брати твердо відмовилися, залишившись вірними своїй вірі, за що були жорстоко катовані та страчені шляхом обезголовлення.

Після страти імператор наказав спалити їхні тіла, та християни потай зібрали мощі мучеників і поховали їх з належною пошаною. Згодом брати були канонізовані, і православна церква вшановує їх як святих мучеників, які прийняли смерть за віру, не зрадивши своїх переконань.

День пам’яті преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського

Цей день вшановується в православному календарі як спомин про великого подвижника, який все своє життя присвятив Богові та служінню ближнім.

Іпатій народився в побожній християнській родині. Вже з юних літ він прагнув духовного шляху, тому рано залишив мирське життя і вступив до монастиря. Там він багато років проводив у пості, молитвах та навчанні, зростаючи у вірі й духовній мудрості.

Його ревність і благочестя не залишилися непоміченими: з часом він став ігуменом Руфеніанського монастиря. Під його керівництвом обитель перетворилася на осередок духовної сили, братерської злагоди та просвітницької діяльності. Іпатій був мудрим наставником, строгим до себе й милостивим до інших, завдяки чому здобув повагу й любов братії.

Його подвижницьке життя супроводжувалося аскетичними практиками, щирою турботою про нужденних і численними дивами, які свідчили про благодать, що діяла через нього. Після упокоєння преподобного Іпатія його було зараховано до лику святих. До його святих мощів і нині приходять паломники, шукаючи зцілення і духовної підтримки.

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