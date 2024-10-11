Враг атаковал четыре района Донецкой области: один погибший, 6 раненых
Киев • УНН
11 октября российские войска обстреляли населенные пункты в 4 районах Донецкой области. В результате атак погибла 74-летняя женщина, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
В Донецкой области российские войска 11 октября наносили удары по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Как сообщается, утром россияне из артиллерии обстреляли Часов Яр. Получила осколочное ранение и перелом костей 64-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также под прицел войск рф попал поселок Великая Новоселка. По предварительным данным, враг использовал РСЗО «Град». Телесные повреждения получил мужчина 47 лет.
Кроме того, оккупанты атаковали село Иванополье, вероятно, из ствольной артиллерии. Неподалеку от эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде, чтобы набрать воды. Она погибла на месте. В поселке Плещеевка, как сообщается, минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.
Через некоторое время армия рф сбросила авиабомбы на село Ясная Поляна. В результате попадания средств поражения по частному сектору травмированы две женщины 27 и 70 лет. Еще один 49-летний мужчина ранен в результате артиллерийского обстрела Мирнограда.
Дополнение
Армия рф за прошедшие сутки, 10 октября, выпустила по гражданскому населению Донетчины 13 ракет, повреждено более 70 гражданских объектов.