Враг атаковал четыре района Донецкой области: один погибший, 6 раненых

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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10 октября 2024, 13:44  •  129755 просмотра

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10 октября 2024, 12:23  •  125793 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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10 октября 2024, 08:55  •  108019 просмотра

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91094 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал четыре района Донецкой области: один погибший, 6 раненых

Враг атаковал четыре района Донецкой области: один погибший, 6 раненых

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:55  •  4516 просмотра

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11 октября российские войска обстреляли населенные пункты в 4 районах Донецкой области. В результате атак погибла 74-летняя женщина, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

В Донецкой области российские войска 11 октября наносили удары по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает УНН

Детали

Как сообщается, утром россияне из артиллерии обстреляли Часов Яр. Получила осколочное ранение и перелом костей 64-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также под прицел войск рф попал поселок Великая Новоселка. По предварительным данным, враг использовал РСЗО «Град». Телесные повреждения получил мужчина 47 лет.

Кроме того, оккупанты атаковали село Иванополье, вероятно, из ствольной артиллерии. Неподалеку от эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде, чтобы набрать воды. Она погибла на месте. В поселке Плещеевка, как сообщается, минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.

Через некоторое время армия рф сбросила авиабомбы на село Ясная Поляна. В результате попадания средств поражения по частному сектору травмированы две женщины 27 и 70 лет. Еще один 49-летний мужчина ранен в результате артиллерийского обстрела Мирнограда.

Дополнение 

Армия рф за прошедшие сутки, 10 октября, выпустила по гражданскому населению Донетчины 13 ракет, повреждено более 70 гражданских объектов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mirnogradМирноград
chasiv-yarЧасов Яр
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
donetskДонецк