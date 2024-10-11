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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9916 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог атакував чотири райони Донеччини: один загиблий, 6 поранених

Київ • УНН

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11 жовтня російські війська обстріляли населені пункти у 4 районах Донецької області. Внаслідок атак загинула 74-річна жінка, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ворог атакував чотири райони Донеччини: один загиблий, 6 поранених

На Донеччині російські війська 11 жовтня завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, зранку росіяни з артилерії обстріляли Часів Яр. Отримала осколкове поранення та перелом кісток 64-річна місцева жителька. Її ушпиталили у важкому стані.

Також під приціл військ рф потрапило селище Велика Новосілка. За попередніми даними, ворог використав РСЗВ "Град". Тілесні ушкодження дістав чоловік 47 років.

Крім того, окупанти атакували село Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді аби набрати води. Вона загинула на місці. У селищі Плещіївка, як повідомляється, мінно-вибухову травму зазнав 44-річний чоловік, котрий працював у себе на городі.

Через деякий час армія рф скинула авіабомби на село Ясна Поляна. В результаті влучання засобів ураження по приватному сектору травмовано двох жінок 27 та 70 років. Ще одного 49-річного чоловіка поранено внаслідок артилерійського обстрілу Мирнограда.

Доповнення 

Армія рф минулої доби, 10 жовтня, випустила по цивільному населенню Донеччини 13 ракет, пошкоджено понад 70 цивільних об’єктів.

Тетяна Краєвська

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