Военный вернулся из плена прямо в свой день рождения

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень
14:41 • 5396 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
13:58 • 15255 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
13:21 • 20169 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

13:16 • 22983 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
11:54 • 26447 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 77317 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 166107 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 121171 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 113082 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 217630 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
38%
754мм
Популярные новости

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 47292 просмотра

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

10 июня, 08:07 • 53021 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

10 июня, 08:50 • 42742 просмотра

рф подозревают в запуске дронов с кораблей в направлении военных объектов Германии: данные расследования

10 июня, 09:20 • 68052 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

11:04 • 21751 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 217644 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 207068 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 198315 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 212128 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 197724 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Сергей Ребров

Али Хаменеи

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Польша

Германия

Реклама
УНН Lite

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

13:35 • 12853 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

12:39 • 4840 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

11:04 • 21841 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

10 июня, 08:50 • 42863 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 47424 просмотра
Актуальное

МиГ-31

YouTube

ЧатГПТ

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Военный вернулся из плена прямо в свой день рождения

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Один из освобожденных украинских защитников отпраздновал свой День рождения в день возвращения домой. Это стало для него лучшим подарком, сообщил Андрей Ермак.

Военный вернулся из плена прямо в свой день рождения

У одного из освобожденных сегодня украинских защитников День рождения пришелся как раз на дату, когда он наконец смог вернуться домой. Это стало для него лучшим подарком, сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

У нашего воина, который на этом видео, сегодня День рождения. И лучшим подарком, о котором он мечтал все последнее время, было возвращение домой 

– говорится в заметке.

Добавим

Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и россией, о котором договорились в Стамбуле. Домой вернулись тяжелораненые бойцы из разных подразделений Сил обороны, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Андрій Єрмак
Стамбул
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9