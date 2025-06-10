Военный вернулся из плена прямо в свой день рождения
Киев • УНН
Один из освобожденных украинских защитников отпраздновал свой День рождения в день возвращения домой. Это стало для него лучшим подарком, сообщил Андрей Ермак.
У одного из освобожденных сегодня украинских защитников День рождения пришелся как раз на дату, когда он наконец смог вернуться домой. Это стало для него лучшим подарком, сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
У нашего воина, который на этом видео, сегодня День рождения. И лучшим подарком, о котором он мечтал все последнее время, было возвращение домой
Добавим
Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и россией, о котором договорились в Стамбуле. Домой вернулись тяжелораненые бойцы из разных подразделений Сил обороны, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи.