Военный вернулся из плена прямо в свой день рождения

У одного из освобожденных сегодня украинских защитников День рождения пришелся как раз на дату, когда он наконец смог вернуться домой. Это стало для него лучшим подарком, сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

У нашего воина, который на этом видео, сегодня День рождения. И лучшим подарком, о котором он мечтал все последнее время, было возвращение домой – говорится в заметке.

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Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и россией, о котором договорились в Стамбуле. Домой вернулись тяжелораненые бойцы из разных подразделений Сил обороны, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи.