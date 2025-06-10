Військовий повернувся з полону прямо у свій день народження

У одного зі звільнених сьогодні українських захисників День народження припав як раз на дату, коли він врешті решт зміг повернутися додому. Це стало для нього найкращим подарунком, повідомив у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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У нашого воїна, що на цьому відео, сьогодні День народження. І найкращим подарунком, про який він мріяв увесь останній час, було повернення додому – йдеться у дописі.

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Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та росією, про який домовились у Стамбулі. Додому повернулися важкопоранені бійці з різних підрозділів Сил оборони, які потребують негайної медичної допомоги.