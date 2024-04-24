Во время визита в Пекин Блинкен будет говорить об обеспокоенности от поддержки Китаем россии - CNN
Киев • УНН
Ожидается, что во время своего визита в Китай Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделает решительное предупреждение китайским лидерам о поддержке их страной усилий россии по наращиванию производства вооружений в связи с продолжением войны в Украине.
Во время своего визита в Китай, который начался в среду, государственный секретарь США Энтони Блинкен может выступить с решительным предупреждением относительно поддержки россии. Об этом говорится в материале CNN, передает УНН.
Детали
Госсекретарь Блинкен прибыл в Китай в среду, где, как ожидается, выступит с решительным предупреждением китайским лидерам относительно поддержки страной усилий России по наращиванию производства оружия в условиях продолжения войны в Украине.
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Официальные представители обеих стран предположили, что повестка дня Блинкена будет сосредоточена на управлении отношениями и информировании о проблемах, вызывающих беспокойство. Но все еще существуют острые разногласия, и ожидается, что разговор не будет легким, особенно по вопросу поддержки Китаем промышленной базы России.
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Издание отмечает, что Китай не оказывает прямую военную поддержку России, но промышленная и логистическая помощь, которую он оказывает, имеет значительное влияние. США пытаются сплотить союзников, чтобы давить на Пекин - дипломатическими средствами или, если это не удастся, карательными мерами - с целью прекращения оказания поддержки, и ожидается, что во время своего визита Блинкен выступит с решительным месседжем по этому вопросу, чтобы доказать, что поддержка России подрывает не только Украину, но и всю европейскую безопасность.
Добавим
Несмотря на угрозу действий со стороны США, представитель МИД Китая во вторник во время брифинга для государственных СМИ дал понять, что Пекин вряд ли отступит от своей поддержки москвы, предостерегнув США от "очернения нормальных межгосударственных отношений" и призвав США снять санкции с китайских предприятий.
Ожидается, что китайские чиновники также поднимут вопросы, вызывающие беспокойство у Блинкена. В Пекине растет недовольство тем, что он считает активизацией усилий США по сдерживанию и подавлению Китая, несмотря на усиление коммуникации между двумя странами после саммита Байдена-Си в ноябре прошлого года. Тем не менее, администрация Байдена стремится держать линии связи открытыми.
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