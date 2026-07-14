Во Львове 70 детей получили травмы на электросамокатах за шесть недель
Киев • УНН
Во Львове за июнь и половину июля в больницы обратились 70 детей, травмированных на электросамокатах. 21 ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Во Львове в течение июня и первых двух недель июля в медицинские учреждения обратились 70 детей, получивших травмы во время езды на электросамокатах. Часть пострадавших в больницы доставили бригады экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации во Львове, 21 ребенка пришлось госпитализировать из-за тяжелых травм, полученных во время езды на электросамокатах. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь после обращения в больницы.
В течение июня и двух недель июля в больницы Львова обратились 70 детей, которые травмировались во время езды на электросамокатах. Из них 33 доставила скорая, а 37 обратились к медикам самостоятельно. Врачам пришлось госпитализировать 21 ребенка с тяжелыми травмами
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