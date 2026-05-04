Внимание США к Украине удалось вернуть вопреки фокусу на Иран — Зеленский

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Зеленский заявил о возвращении политического внимания США к Украине. Средства из нового пакета направят на производство дронов и систем РЭБ уже летом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на смещение внимания США на Ближний Восток, Украине удалось снова вернуть политический фокус партнеров на войну против России. Также продолжаются договоренности по новым пакетам поддержки. Об этом сказал Владимир Зеленский, передает УНН.

Возвращение внимания партнеров

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и активизации темы Ирана, вопрос Украины частично отошел с международной повестки дня. Впрочем, украинская дипломатия работает над тем, чтобы сохранять и усиливать внимание союзников.

Президент подчеркнул, что соответствующие результаты уже есть.

Для нас очень важно возвращать внимание к Украине. Сегодня это внимание возвращено

- заявил Зеленский.

По его словам, вопрос поддержки Украины обсуждался с международными партнерами, и политическое внимание к войне снова сосредоточивается на европейском направлении.

Новые пакеты помощи и программа PURL

Отдельное внимание в ходе переговоров уделили вопросам военной и финансовой поддержки. В частности, речь идет о новых пакетах помощи в рамках международных программ.

Президент сообщил, что продолжаются договоренности по финансированию в рамках программы PURL.

В этом контексте он упомянул и решение Канады.

Мы договариваемся о новых пакетах поддержки, в частности в рамках программы PURL, после объявления Канадой 200 миллионов долларов

- отметил Зеленский.

Финансирование на дроны и РЭБ

Важной темой также остается финансовый пакет в размере 90 миллиардов евро, который планируется направить, в частности, на оборонные нужды Украины.

Президент подчеркнул, что часть средств должна быть использована уже в ближайшее время.

Есть необходимость скорейшего поступления финансового пакета на 90 миллиардов евро, часть которого планируется направить на производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы уже в начале лета

- сообщил он.

Таким образом, Украина рассчитывает не только на сохранение международной поддержки, но и на ее практическое усиление в ближайшей перспективе.

Андрей Тимощенков

