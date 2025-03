Владельцам российских паспортов на оккупированном Донбассе могут запретить въезд в ЕС

"Послы ЕС обсудили вопрос о выдаче паспортов России на востоке Украины. 7 стран-членов хотят санкций. Они поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - написал журналист.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированного Донбасса.

8 мая правительство Украины решило не признавать выданные на Донбассе российские паспорта.

16 мая Украина в ОБСЕ предупредила об опасности из-за российских паспортов на Донбассе.

Eu ambassadors discussed the issue of #Russia handing out passports in east #Ukraine . 7 member states want sanctions, so long way to go to achieve unanimity. But they have instructed the commission to look into if ppl with these passports can be stopped from entering the EU.

