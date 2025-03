Власникам російських паспортів на окупованому Донбасі можуть заборонити в’їзд в ЄС

“Посли ЄС обговорили питання про видачу паспортів Росії на сході України. 7 держав-членів хочуть санкцій. Вони доручили комісії вивчити можливість заборони на в’їзд до ЄС громадянам з цими паспортами”, — написав журналіст.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів окупованого Донбасу.

8 травня уряд України вирішив не визнавати видані на Донбасі російські паспорти.

16 травня Україна в ОБСЄ попередила про небезпеку через російські паспорти на Донбасі.

Eu ambassadors discussed the issue of #Russia handing out passports in east #Ukraine. 7 member states want sanctions, so long way to go to achieve unanimity. But they have instructed the commission to look into if ppl with these passports can be stopped from entering the EU.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 мая 2019 г.