Вице-премьер Верещук: Фонд партнерства за сильную Украину профинансирует четыре проекта

КИЕВ. 26 января. УНН. Фонд партнерства за сильную Украину будет финансировать проекты по улучшению благосостояния и усилению устойчивости местных громад на востоке и юге Украины. Благодаря новому международному фонду в 2022 году будет реализовано четыре пилотных проекта. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук, передает УНН.