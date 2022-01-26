Віце-прем’єрка Верещук: Фонд партнерства за сильну Україну профінансує чотири проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Фонд партнерства за сильну Україну фінансуватиме проекти з покращення добробуту та посилення стійкості місцевих громад на сході та півдні України. Завдяки новому міжнародному фонду в 2022 році буде реалізовано чотири пілотні проекти. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук, передає УНН.
Відповідні проекти відбиралися на засіданні технічного комітету фонду, уточнила вона. Один з проектів стосується енергоефективності, додала Верещук.
Цитата:
“Ви знаєте, що за дорученням Президента і на виконання плану уряду у 2022 році ми починаємо національну програму з термомодернізації.
Але є проблема — місцеві ради не можуть самі розробити проекти для проведення енергоаудиту. Своєю чергою, енергоаудит є необхідною умовою: ми маємо розуміти, що відбувається із тими будівлями, які збираються термомодернізувати”, — уточнила міністр.
Вказаний пілотний проект допоможе громадам Донеччини, Луганщини, Херсонщини провести енергоаудит і взяти участь у програмі термомодернізації України, продовжила Верещук. Своєю чергою, діяльність фонду сприяння відновленню Донбасу пришвидшить процес реінтеграції тимчасово окупованих територій, додала вона.
“Я нещодавно повернулася із Донеччини. Там я спілкувалася із місцевими владами, громадами. Вони дуже потребують нашої допомоги і уваги.
Таку увагу надаємо їм ми — державна влада: Президент, уряд, Міністерство. Приємно, що тепер до цього долучилися ще й п’ять країн-партнерів. Жителям тимчасово окупованих територій потрібна наша підтримка”, — аргументувала вона.
Доповнення
Найближчим часом буде створено спеціальний міжнародний фонд сприяння відновленню Донбасу. Участь у створенні спецфонду візьме кілька країн — США, Велика Британія, Канада, Швейцарія та Швеція. На діяльність спецфонду країни планують первинно виділити 35 млн фунтів стерлінгів.