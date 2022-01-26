Віце-прем’єрка Верещук: Фонд партнерства за сильну Україну профінансує чотири проекти

КИЇВ. 26 січня. УНН. Фонд партнерства за сильну Україну фінансуватиме проекти з покращення добробуту та посилення стійкості місцевих громад на сході та півдні України. Завдяки новому міжнародному фонду в 2022 році буде реалізовано чотири пілотні проекти. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Ірина Верещук, передає УНН.