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Вьетнамский фермер не спит уже 60 лет и до сих пор носит 50-килограммовые мешки

Киев  •  УНН

 • 4449 просмотра

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80-летний вьетнамец Тай Нгок не спит с 1962 года после перенесенной лихорадки. Мужчина ведет активную жизнь, работает в поле и получает энергию от зеленого чая и рисового вина.

80-летний житель Вьетнама Тай Нгок после страшной лихорадки в 1962 году перестал спать, и с тех пор никакие лекарства или консультации врачей не помогли вернуть нормальный отдых. Об этом сообщает Lad Bible Нгок, пишет УНН.

Детали

Мужчина признается, что завидует тем, кто может спать, и старается занимать себя физической работой, чтобы не испытывать дискомфорта.

Видя, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу на поле, чтобы работать - сидеть без дела просто невыносимо,

- поделился он.

По словам родственников, друзей и соседей мужчины, они никогда не видели, как тот спит. Медики анализировали его организм и тоже не доказали, что Тай Нгок хотя бы когда-то спит.

В то же время мужчина нормально живет без сна, работает в поле и, как он говорит, получает необходимую энергию благодаря зеленому чаю и рисовому вину. Он утверждает, что не страдает галлюцинациями из-за отсутствия сна, которое уже длится более 60 лет.

Также он может без проблем нести мешки с удобрениями весом 50 кг на четыре километра, не испытывая истощения.

Однако его семья обеспокоена этим необычным состоянием и не понимает, как организм мужчины выдерживает такую нагрузку без отдыха.

Ушел из жизни самый старый человек в мире - что о нем известно04.01.25, 14:50 • 27973 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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