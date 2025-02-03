Вьетнамский фермер не спит уже 60 лет и до сих пор носит 50-килограммовые мешки
Киев • УНН
80-летний вьетнамец Тай Нгок не спит с 1962 года после перенесенной лихорадки. Мужчина ведет активную жизнь, работает в поле и получает энергию от зеленого чая и рисового вина.
80-летний житель Вьетнама Тай Нгок после страшной лихорадки в 1962 году перестал спать, и с тех пор никакие лекарства или консультации врачей не помогли вернуть нормальный отдых. Об этом сообщает Lad Bible Нгок, пишет УНН.
Детали
Мужчина признается, что завидует тем, кто может спать, и старается занимать себя физической работой, чтобы не испытывать дискомфорта.
Видя, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу на поле, чтобы работать - сидеть без дела просто невыносимо,
По словам родственников, друзей и соседей мужчины, они никогда не видели, как тот спит. Медики анализировали его организм и тоже не доказали, что Тай Нгок хотя бы когда-то спит.
В то же время мужчина нормально живет без сна, работает в поле и, как он говорит, получает необходимую энергию благодаря зеленому чаю и рисовому вину. Он утверждает, что не страдает галлюцинациями из-за отсутствия сна, которое уже длится более 60 лет.
Также он может без проблем нести мешки с удобрениями весом 50 кг на четыре километра, не испытывая истощения.
Однако его семья обеспокоена этим необычным состоянием и не понимает, как организм мужчины выдерживает такую нагрузку без отдыха.
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