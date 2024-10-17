Вэнс отрицает поражение Трампа на выборах в 2020 году

Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс отрицал поражение Дональда Трампа на выборах 2020 года, когда его спросили об этом на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в среду заявил, что верит в заявления о том, что Дональд Трамп не проиграл выборы 2020 года.

Отвечая на вопросы журналистов во время кампании в Уильямспорте, штат Пенсильвания, Вэнс отметил следующее:

На выборах 2020 года я отвечал на этот вопрос прямо миллион раз. нет! Я думаю, что в 2020 году возникнут серьезные проблемы. .... Итак, Дональд Трамп проиграл выборы в 2020 году? - сказал Вэнс.

Контекст

Вэнс привлек к себе внимание, когда неоднократно уклонялся от ответа на вопросы во время первой и, вероятно, единственной теледуэли против своего соперника от Демократической партии Тима Вальца 1 октября. С тех пор он ни разу не дал четкого ответа, несмотря на неоднократные запросы.

Кандидат в президенты Трамп и сегодня утверждает, что проиграл выборы 2020 года демократу и нынешнему президенту Джо Байдену только из-за масштабных фальсификаций на выборах. Однако за последние четыре года он не представил ни одного юридически достоверного доказательства этого.

Напомним,

Джей Ди Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от Трампа.

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