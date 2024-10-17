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Венс заперечує поразку Трампа на виборах у 2020 році

Київ • УНН

 • 13079 перегляди

Кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що не вірить у поразку Трампа на виборах 2020 року. Він стверджує, що на тих виборах були "серйозні проблеми", але не надав доказів.

Венс заперечує поразку Трампа на виборах у 2020 році

Кандидат від Республіканської партії у віце-президенти США Джеймс Девід Венс заперечив поразку Дональда Трампа на виборах 2020 року, коли його запитали про це на передвиборчому мітингу в Пенсільванії.

Пише УНН із посиланням на Reuters.

Кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс у середу заявив, що вірить у заяви про те, що Дональд Трамп не програв вибори 2020 року.

Відповідаючи на запитання журналістів під час кампанії у Вільямспорті, штат Пенсільванія, Венс зазначив наступне:

На виборах 2020 року я відповідав на це питання прямо мільйон разів. ні! Я думаю, що в 2020 році виникнуть серйозні проблеми. .. Отже, Дональд Трамп програв вибори у 2020 році?

– сказав Венс.

Контекст

Венс привернув до себе увагу, коли неодноразово ухилявся від відповіді на запитання під час першої і, ймовірно, єдиної теледуелі проти свого суперника від Демократичної партії Тіма Вальца 1 жовтня. Відтоді він жодного разу не дав чіткої відповіді, незважаючи на неодноразові запити.

Кандидат у президенти Трамп і сьогодні стверджує, що програв вибори 2020 року демократу і нинішньому президенту Джо Байдену лише через масштабні фальсифікації на виборах. Однак за останні чотири роки він не представив жодного юридично достовірного доказу цього.

Нагадаємо

Джей Ді Венс офіційно став кандидатом у віце-президенти США від Трампа.

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа: що Джей Ді Венс говорив про Україну.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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