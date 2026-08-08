Венгерская партия «Тиса» выдвинула бывшего председателя Верховного суда кандидатом в президенты
Киев • УНН
Партия «Тиса» тайным голосованием избрала Андраша Баку кандидатом на пост президента Венгрии. Голосование в парламенте состоится 11 августа.
В Венгрии парламентская фракция правящей партии «Тиса» тайным голосованием решила выдвинуть кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Андраша Баки на пост президента страны. Об этом в X написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, пишет УНН.
Детали
Комментируя выдвижение кандидатуры Баки, Мадьяр отметил его многолетний опыт работы юристом и судьёй как на национальном, так и на международном уровне.
«На протяжении всей своей карьеры доктор Андраш Бака считал принцип разделения властей чрезвычайно важным и последовательно отстаивал верховенство права и независимость судебной власти. Его жизнь является примером преданности демократическому верховенству права и конституционным принципам», – отметил Мадьяр.
По его словам, в «Тисе» убеждены, что опыт Баки и профессиональная независимость, которую он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, «имеют особую ценность в этот период, когда мы совместно работаем над заложением основ нового конституционного строя Венгрии».
«Доктор Андраш Бака достоин олицетворять единство всего венгерского народа и занимать пост президента Республики», – убеждён Мадьяр.
Он рассказал, что фракции «Тисы» было предложено выбрать кандидата в президенты из трёх претендентов. Фракция тайным голосованием решила выдвинуть Андраша Баку на пост президента Венгрии.
Национальное собрание Венгрии проголосует за избрание главы государства 11 августа.
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