Венгерская партия «Тиса» выдвинула бывшего председателя Верховного суда кандидатом в президенты

$44.7651.67
ukenru
19:01 • 14806 просмотра
"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцевVideo
9 августа, 15:37 • 24123 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
9 августа, 12:31 • 29567 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 33595 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 40882 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 30677 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 27385 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 49996 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 46793 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 42782 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0.9м/с
72%
754мм
Популярные новости
В Одесской области во время повторной атаки рф повреждён автобус с 12 детьмиPhoto9 августа, 14:28 • 7778 просмотра
Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе9 августа, 14:40 • 5836 просмотра
рф нанесла массированный удар по активам "Нафтогаза": повреждены буровая площадка и АЗК9 августа, 14:52 • 3456 просмотра
В Тегеране заявили, что покажут видеозаписи с верховным лидером Хаменеи "среди народа"9 августа, 15:24 • 2962 просмотра
В Приштине сняли баннер с флагом Украины — требуют уважения к суверенитету КосовоVideo9 августа, 15:58 • 4438 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 61529 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 58287 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 94790 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 77705 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 82253 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Харьков
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 23628 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 92995 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 114142 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 144635 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 217030 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Венгерская партия «Тиса» выдвинула бывшего председателя Верховного суда кандидатом в президенты

Киев • УНН

 • 4404 просмотра

Партия «Тиса» тайным голосованием избрала Андраша Баку кандидатом на пост президента Венгрии. Голосование в парламенте состоится 11 августа.

Венгерская партия «Тиса» выдвинула бывшего председателя Верховного суда кандидатом в президенты

В Венгрии парламентская фракция правящей партии «Тиса» тайным голосованием решила выдвинуть кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Андраша Баки на пост президента страны. Об этом в X написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, пишет УНН.

Детали

Комментируя выдвижение кандидатуры Баки, Мадьяр отметил его многолетний опыт работы юристом и судьёй как на национальном, так и на международном уровне.

«На протяжении всей своей карьеры доктор Андраш Бака считал принцип разделения властей чрезвычайно важным и последовательно отстаивал верховенство права и независимость судебной власти. Его жизнь является примером преданности демократическому верховенству права и конституционным принципам», – отметил Мадьяр.

По его словам, в «Тисе» убеждены, что опыт Баки и профессиональная независимость, которую он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, «имеют особую ценность в этот период, когда мы совместно работаем над заложением основ нового конституционного строя Венгрии».

«Доктор Андраш Бака достоин олицетворять единство всего венгерского народа и занимать пост президента Республики», – убеждён Мадьяр.

Он рассказал, что фракции «Тисы» было предложено выбрать кандидата в президенты из трёх претендентов. Фракция тайным голосованием решила выдвинуть Андраша Баку на пост президента Венгрии.

Национальное собрание Венгрии проголосует за избрание главы государства 11 августа.

Еврокомиссия стремится помочь Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти05.08.26, 09:18 • 5903 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Венгрия