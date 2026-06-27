В Запорожье после ночной атаки рф количество пострадавших возросло до девяти, среди них двое детей
Киев • УНН
В Запорожье в результате ночных авиаударов рф 27 июня пострадали девять человек, среди которых двое детей. Атака вызвала разрушение жилого многоэтажного дома и учебного заведения.
В Запорожье количество пострадавших в результате российских авиационных ударов ночью 27 июня возросло до девяти человек, среди них двое детей. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
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Вражеская атака нанесла масштабные разрушения гражданской инфраструктуре города. В частности, частично разрушен жилой многоэтажный дом. Спасатели вызволили из-под завалов 2 человек.
Еще один авиаудар пришелся по территории учебного заведения. Также повреждены соседние многоэтажки, частное имущество и автомобили.
На месте происшествия работали все экстренные службы города.
Напомним
В ночь на 27 июня российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.