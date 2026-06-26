В Запорожье до 15 возросло количество пострадавших в результате атаки рф, среди них ребенок

В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших увеличилось до 15, среди них - ребенок, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Жители Запорожья, травмированные в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам. Среди пострадавших - девятилетний мальчик