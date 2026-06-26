В Запорожье до 15 возросло количество пострадавших в результате атаки рф, среди них ребенок
Киев • УНН
В Запорожье количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 15, среди них девятилетний мальчик. Четырех человек госпитализированы, состояние 45-летней женщины тяжелое.
В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших увеличилось до 15, среди них - ребенок, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Жители Запорожья, травмированные в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам. Среди пострадавших - девятилетний мальчик
Травмы ребенка, указал глава ОВА, нетяжелые, поэтому после получения помощи он будет лечиться дома.
"Госпитализированы четыре человека. В том числе 45-летняя женщина, состояние которой медики оценивают как тяжелое", - отметил он.
Всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
Ранее сообщалось о 9 пострадавших.
Уже 9 пострадавших в Запорожье после удара РФ ракетой и дронами по мирным кварталам26.06.26, 14:47 • 2014 просмотров