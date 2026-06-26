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В Запорожье до 15 возросло количество пострадавших в результате атаки рф, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

В Запорожье количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 15, среди них девятилетний мальчик. Четырех человек госпитализированы, состояние 45-летней женщины тяжелое.

В Запорожье до 15 возросло количество пострадавших в результате атаки рф, среди них ребенок

В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших увеличилось до 15, среди них - ребенок, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Жители Запорожья, травмированные в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам. Среди пострадавших - девятилетний мальчик

- написал Федоров.

Травмы ребенка, указал глава ОВА, нетяжелые, поэтому после получения помощи он будет лечиться дома.

"Госпитализированы четыре человека. В том числе 45-летняя женщина, состояние которой медики оценивают как тяжелое", - отметил он.

Всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

Уже 9 пострадавших в Запорожье после удара РФ ракетой и дронами по мирным кварталам26.06.26, 14:47 • 2014 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине