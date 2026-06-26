Уже 9 пострадавших в Запорожье после удара РФ ракетой и дронами по мирным кварталам

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об увеличении количества раненых до 9 женщин в возрасте от 21 до 86 лет. Российские военные нанесли удар ракетой и дронами по мирным кварталам, вызвав пожары и разрушения.

Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки РФ на Запорожье увеличилось до 9, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН. Уже девять раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Помощь медиков понадобилась женщинам от 21 до 86 лет - сообщил Федоров. По данным полиции, россияне нанесли удар ракетой и ударными дронами по мирным кварталам Запорожья. В ГСЧС уточнили, что в Запорожье "из-за атаки российских БпЛА предварительно пострадали 9 женщин". И что произошло возгорание 4 легковых автомобилей, а также частичное разрушение одноэтажного здания с последующим возгоранием кровли на площади 800 кв. м. Сейчас пожарные ликвидировали пожары. "На месте одного из попаданий возник пожар - повреждено офисное здание, складские помещения и припаркованные транспортные средства. В окрестных домах вылетели стекла", - отметили в полиции. Психологи ГСЧС оказали помощь 28 людям, из которых 4 - дети. Напомним Ранее сообщалось о 6 пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье. россия среди белого дня нанесла удар по Запорожью, есть раненые