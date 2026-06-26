россия среди белого дня нанесла удар по Запорожью, есть раненые
Киев • УНН
Сегодня россия атаковала Запорожье, в результате чего пострадали шесть человек. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил атаку.
россия сегодня атаковала Запорожье, известно о шести раненых, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Федоров с утра предупреждал об угрозе вражеских ударов в регионе баллистикой, КАБами и дронами и о взрывах.
По данным ВС ВСУ, после 11 часов была угроза баллистического удара врага с востока, а затем в Воздушных силах сообщили о "скоростной цели на Запорожье".
После этого Федоров подтвердил вражескую атаку: "Дым, который видят запорожцы - последствия вражеской атаки".
Сначала он сообщал об одном пострадавшем, но затем количество увеличилось.
"Количество раненых возросло до шести. Медики оказывают помощь", - написал Федоров.
"Очередной террористический удар среди белого дня", - говорится в сообщении и.о. мэра Запорожья Регины Харченко в соцсетях.
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