В Венеции готовят протесты из-за визита американского посла на 117-метровой суперяхте

Активисты в Венеции готовят акции протеста против визита посла США в Италии Тилмана Фертитты, который планирует прибыть в город на своей 117-метровой суперяхте. Протестующие заявляют, что намерены повторить прошлогоднюю кампанию, которая сорвала часть свадебных торжеств основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным издания, американский миллиардер и посол США в Италии Тилман Фертитта планирует посетить Венецию 17 июля в рамках своего путешествия по побережью Италии, посвященного 250-летию независимости США. Тур получил название "Coastal Diplomacy 250".

Местные активисты опасаются, что его шестипалубная суперяхта Boardwalk, стоимость которой оценивается примерно в 450 млн долларов, пришвартуется в историческом центре Венеции во время традиционного праздника Феста дель Реденторе.

Мы испортили вечеринку на свадьбе Джеффа Безоса в прошлом году – в этом году испортим тур посла - заявила исследовательница и активистка Стелла Фей во время встречи протестующих.

Активисты подчеркивают, что праздник Реденторе является одним из немногих событий, которое до сих пор остается праздником для самих жителей Венеции, и выступают против того, чтобы исторический центр города использовали для демонстрации роскоши.

Позволить этой яхте зайти в Венецию было бы пощечиной для ее жителей. В городе, где люди сталкиваются с жилищным кризисом и нестабильной работой, миллиардеры ведут себя так, будто могут делать все, что угодно. Это демонстрирует высокомерие больших денег - сказала активистка Джулия Какопардо.

Во время обсуждения протестов участники также высказывали беспокойство по вопросам безопасности, предполагая, что полиция будет вынуждена сосредоточить основные ресурсы на охране американского дипломата и его яхты.

Для акции протеста организаторы выбрали лозунг "Venezia non si USA" ("Не используйте Венецию"), подчеркивая, что их недовольство связано не только с приездом миллиардера, но и с его ролью в администрации президента США Дональда Трампа.

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