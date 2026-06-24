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Несмотря на конфликт с Трампом, Италия не изменит курс на сотрудничество с США – Мелони

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Премьер-министр Италии заявила, что критика президента США ее поразила, но подчеркнула необходимость стабильных отношений между Римом и Вашингтоном.

Несмотря на конфликт с Трампом, Италия не изменит курс на сотрудничество с США – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что критика со стороны президента США Дональда Трампа ее «искренне поразила», однако подчеркнула необходимость сохранения стабильных отношений между Римом и Вашингтоном. Об этом она сказала во время мероприятия «День правды», сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

По словам Мелони, она не видит риска ухудшения двусторонних отношений и считает, что сотрудничество между Италией и США должно вернуться в нормальное русло. Она также подчеркнула, что не намерена «подпитывать конфронтацию» с американским лидером.

Внешняя политика Италии будет политикой последних 80 лет: поддержка прочных отношений между США и ЕС – это то, на чем основывается сила Запада

– заявила глава правительства.

Мелони также призвала не упрощать международную политику до уровня телевизионного шоу.

Нельзя обсуждать такие вопросы, будто это «Остров искушений»

– сказала она, комментируя видео, созданное искусственным интеллектом, в котором она и Трамп якобы спорят на пляже.

Кроме того, премьер-министр подтвердила, что итальянское правительство примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости США в американском посольстве 2 июля.

Мелони посоветовала Трампу сосредоточиться на поддержке собственной популярности21.06.26, 02:17 • 11468 просмотров

Степан Гафтко

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