Несмотря на конфликт с Трампом, Италия не изменит курс на сотрудничество с США – Мелони
Киев • УНН
Премьер-министр Италии заявила, что критика президента США ее поразила, но подчеркнула необходимость стабильных отношений между Римом и Вашингтоном.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что критика со стороны президента США Дональда Трампа ее «искренне поразила», однако подчеркнула необходимость сохранения стабильных отношений между Римом и Вашингтоном. Об этом она сказала во время мероприятия «День правды», сообщает ANSA, пишет УНН.
Детали
По словам Мелони, она не видит риска ухудшения двусторонних отношений и считает, что сотрудничество между Италией и США должно вернуться в нормальное русло. Она также подчеркнула, что не намерена «подпитывать конфронтацию» с американским лидером.
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Мелони также призвала не упрощать международную политику до уровня телевизионного шоу.
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Кроме того, премьер-министр подтвердила, что итальянское правительство примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости США в американском посольстве 2 июля.
Мелони посоветовала Трампу сосредоточиться на поддержке собственной популярности21.06.26, 02:17 • 11468 просмотров