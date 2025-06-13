В Украину идет похолодание: 13 июня ожидаются дожди и штормовой ветер
Киев • УНН
13 июня в Украине ожидается похолодание, кратковременные дожди в большинстве областей, кроме Карпат и юга. Днем почти по всей стране, кроме запада, усиление ветра до 20 м/с.
В пятницу, 13 июня, в Украине в основном будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится.
Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же, почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений
Метеорологи ожидают, что днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы 15-20 м/с. Температура на юге ... днем 21-26°; на остальной территории ... 15-20° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°)", - говорят в Гидрометцентре.
В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, будет идти дождь. Температура воздуха - 17-19°.
Международный день метания топора и швейной машинки: что празднуют сегодня13.06.25, 07:33 • 632 просмотра