В Украину идет похолодание: 13 июня ожидаются дожди и штормовой ветер

В пятницу, 13 июня, в Украине в основном будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится.

Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же, почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений - говорится в сообщении.

Метеорологи ожидают, что днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы 15-20 м/с. Температура на юге ... днем 21-26°; на остальной территории ... 15-20° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°)", - говорят в Гидрометцентре.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, будет идти дождь. Температура воздуха - 17-19°.

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