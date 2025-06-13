В Україну йде похолодання: 13 червня очікуються дощі та штормовий вітер
Київ • УНН
13 червня в Україні очікується похолодання, короткочасні дощі в більшості областей, крім Карпат та півдня. Вдень майже по всій країні, крім заходу, посилення вітру до 20 м/с.
У п'ятницю, 13 червня, в Україні здебільшого буде хмарно з прорясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться.
Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж, майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень
Метеорологи очікують, що вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат та південної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с. Температура на півдні ... вдень 21-26°; на решті території ... 15-20° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°)", - кажуть у Гідрометцентрі.
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 17-19°.
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