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В Україну йде похолодання: 13 червня очікуються дощі та штормовий вітер

Київ • УНН

 • 948 перегляди

13 червня в Україні очікується похолодання, короткочасні дощі в більшості областей, крім Карпат та півдня. Вдень майже по всій країні, крім заходу, посилення вітру до 20 м/с.

В Україну йде похолодання: 13 червня очікуються дощі та штормовий вітер

У п'ятницю, 13 червня, в Україні здебільшого буде хмарно з прорясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться.

Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж, майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень

- йдеться у повідомленні.

Метеорологи очікують, що вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат та південної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с. Температура на півдні ... вдень 21-26°; на решті території ... 15-20° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°)", - кажуть у Гідрометцентрі.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура повітря - 17-19°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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