В Україну йде похолодання: 13 червня очікуються дощі та штормовий вітер

У п'ятницю, 13 червня, в Україні здебільшого буде хмарно з прорясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться.

Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж, майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень