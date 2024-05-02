В Украине в вечерние часы сохраняется дефицит электроэнергии, ограничения есть в двух областях

В Украине в энергосистеме сохраняется в вечерние часы - дефицит, в дневные - профицит, потребление электроэнергии со вчерашнего дня несколько возросло, ограничения до сих пор есть в двух областях, сообщили в четверг в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", где призвали потреблять электричество экономно, пишет УНН.

Потребление и генерация

"В энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", - говорится в сообщении.

В среду, 1 мая, суточный максимум потребления, как указано, был на 1,4% больше, чем во вторник, 30 апреля. Сегодня, 2 мая, по состоянию на 9:30 потребление на 1,6% выше, чем вчера в это же время.

"Безоблачная ветреная погода способствует активной работе электростанций на ВИЭ, из-за чего дневные часы в энергосистеме фиксируется избыток электроэнергии. Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 2 мая, с 10:50 до 16:00, работа объектов ВИЭ ограничивалась", - отметили в компании.

По данным Минэнерго, накануне аварийная помощь не привлекалась.

Ограничения

Сейчас в энергосистеме имеются только сетевые ограничения. Причина их применения - повреждение оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами. "В течение суток ограничения потребления действуют в Харьковской области. На утро там обесточены более 200 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - отметили в Укрэнерго.

Импорт и экспорт

Импорт: в течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы. Общим объемом 8 471 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1500 МВт.

Обесточивание

Ночью действием защиты отключалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в центральном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия возвращена в работу действием автоматики.

На утро обесточены 410 населенных пунктов.

По данным Минэнерго, в Черниговской области в результате обстрела было одновременно обесточено 947 абонентов в 15 населенных пунктах.

"Ночью враг обстрелял территорию одной из шахт в Донецкой области. Возник пожар на поверхности, который ликвидировали подразделения ГСЧС. Пострадавших нет, рабочих в шахте не было", - указали в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,40 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.