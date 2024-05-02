В Україні у вечірні години зберігається дефіцит електроенергії, обмеження є у двох областях

В Україні в енергосистемі зберігається в вечірні години - дефіцит, у денні - профіцит, споживання електроенергії відучора дещо зросло, обмеження досі є у двох областях, повідомили у четвер у Міненерго та НЕК "Укренерго", де закликали споживати електрику ощадливо, пише УНН.

Споживання і генерація

"В енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", - ідеться у повідомленні.

У середу, 1 травня, добовий максимум споживання, як вказано, був на 1,4% більше, ніж у вівторок, 30 квітня. Сьогодні, 2 травня, станом на 9:30 споживання на 1,6% вище, ніж вчора в цей же час.

"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 2 травня, з 10:50 до 16:00, робота об’єктів ВДЕ обмежувалась", - зазначили у компанії.

За даними Міненерго, напередодні аварійна допомога не залучалася.

Обмеження

Наразі в енергосистемі наявні тільки мережеві обмеження. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. "Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено понад 200 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - зазначили в Укренерго.

Імпорт та експорт

Імпорт: протягом доби, за виключенням денних годин, з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови. Загальним обсягом 8 471 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1500 МВт.

Знеструмлення

Вночі дією захисту вимикалась високовольтна лінія "Укренерго" в центральному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики.

На ранок знеструмлені 410 населених пунктів.

За даними Міненерго, у Чернігівській області внаслідок обстрілу було одночасно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.

"Уночі ворог обстріляв територію однієї з шахт на Донеччині. Виникла пожежа на поверхні, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає, робітників у шахті не було", - вказали у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,40 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.