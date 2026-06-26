В Украине стартует тестирование для поступления в магистратуру
Киев • УНН
26 июня началась основная сессия вступительных испытаний в магистратуру, в которой принимают участие более 102 тысяч абитуриентов. Из них 97 887 будут сдавать тесты в Украине, а 4638 — за рубежом.
С сегодняшнего дня, 26 июня, в Украине и за рубежом стартует основная сессия вступительных испытаний в магистратуру, в которой принимают участие более 102 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.
Детали
В этом году для участия во вступительных испытаниях в магистратуру зарегистрировались более 102 тысяч абитуриентов и абитуриенток:
- 97 887 будут сдавать тесты в Украине;
- 4638 - за рубежом.
Основная сессия вступительных испытаний продлится с 26 июня до 14 июля, дополнительная - с 3 до 21 августа.
Для поступления в магистратуру в 2026 году обязательным является ЕВИ - единый вступительный экзамен, который содержит тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку.
Для некоторых специальностей также необходимо сдавать ЕФВВ — единое профессиональное вступительное испытание.
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