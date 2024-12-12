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В Украине обучается более 27 тыс. иностранных студентов: сколько из них россиян?

В Украине обучается более 27 тыс. иностранных студентов: сколько из них россиян?

Киев  •  УНН

 • 2952 просмотра

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В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.

По состоянию на 1 ноября в Украине учится в учреждениях высшего образования 27 226 иностранных студентов, в том числе 514 из россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

Сообщается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в соответствии с информацией из Единой государственной электронной базы по вопросам образования в ЗВО обучается 27 226 иностранных студентов. В 2024 году начало учиться 7 194.

10 стран из которых больше всего студентов в Украине:

- Китай - 10735

- Азербайджан - 4308

- Индия - 1802

- Грузия - 1291

- Марокко - 1283

- Турция - 858

- Туркменистан - 858

- Нигерия - 726

- россия - 514

– Болгария - 425

В топ-5 специальностей, которые чаще всего выбирают иностранные студенты вошли:

- Медицина - 4488

- Менеджмент - 3841

- Экономика - 1127

- Право - 985

- Фармация, промышленная фармация - 979

5 высших учебных заведений по количеству иностранных студентов:

– Киевский национальный университет технологий и дизайна-1797

- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1756

- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1130

- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1077

- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 989

На дневной форме обучения обучается 22 676 иностранных студентов. На заочной - 4 532, дистанционно обучается 10.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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