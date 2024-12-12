В Украине обучается более 27 тыс. иностранных студентов: сколько из них россиян?
Киев • УНН
В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.
По состоянию на 1 ноября в Украине учится в учреждениях высшего образования 27 226 иностранных студентов, в том числе 514 из россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.
Сообщается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в соответствии с информацией из Единой государственной электронной базы по вопросам образования в ЗВО обучается 27 226 иностранных студентов. В 2024 году начало учиться 7 194.
10 стран из которых больше всего студентов в Украине:
- Китай - 10735
- Азербайджан - 4308
- Индия - 1802
- Грузия - 1291
- Марокко - 1283
- Турция - 858
- Туркменистан - 858
- Нигерия - 726
- россия - 514
– Болгария - 425
В топ-5 специальностей, которые чаще всего выбирают иностранные студенты вошли:
- Медицина - 4488
- Менеджмент - 3841
- Экономика - 1127
- Право - 985
- Фармация, промышленная фармация - 979
5 высших учебных заведений по количеству иностранных студентов:
– Киевский национальный университет технологий и дизайна-1797
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1756
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1130
- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1077
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 989
На дневной форме обучения обучается 22 676 иностранных студентов. На заочной - 4 532, дистанционно обучается 10.