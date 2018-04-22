В Венгрии десятки тысяч людей протестовали против госконтроля над СМИ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 24253 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 57082 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 80103 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 94247 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 117978 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 146732 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 112036 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136007 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188225 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 286480 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 166725 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 153845 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 135791 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 195530 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 140939 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 142719 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 197334 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 422404 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 378824 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 463595 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 17986 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 18339 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 28088 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 38098 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 43959 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Венгрии десятки тысяч людей протестовали против госконтроля над СМИ

Киев • УНН

 • 36988 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В субботу, 21 апреля, в Будапеште десятки тысяч венгров вышли на акцию протеста против государственного контроля над средствами массовой информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Венгрии десятки тысяч людей протестовали против госконтроля над СМИ

По мнению протестующих, именно госконтроль над СМИ стал одной из причин победы Виктора Орбана на недавних парламентских выборах. Это уже второй подобный протест, начиная с даты выборов.

Демонстранты призывали раздроблены оппозиционные партии объединиться против правящей националистической партии ФИДЕС, которая выиграла две трети мест в парламенте Венгрии на выборах.

Как отметили в соцсетях организаторы сегодняшнего протеста, государственные СМИ в стране превратились в “пропагандистскую машину Орбана”.

“Наша главная цель — ликвидировать контроль ФИДЕС над государственными СМИ. Но в оппозиционных партий тоже есть задача, ведь они также несут ответственность за ситуацию, в которой мы находимся. Вместе с ними мы должны бороться за новый, справедливый и честный закон о выборах, а также за расследование коррупционных дел”, - заявили организаторы.

Протестующие сегодня собрались у парламента страны. После этого они с флагами Венгрии и Евросоюза направились в сторону одного из мостов через Дунай. Демонстранты несли лозунги “Виктор, верни нам демократию!”, “Хотим свободы печати!”, “Изменить режим!”.

Стоит отметить, что что ФИДЕС уверенно выиграла парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 8 апреля. За указанную партию проголосовали 49% избирателей.

Deja-vu: second major anti-Orbán demo in Budapest since his election win, numbers look down on last Sat but still big, this one protesting the "disinformation" state media pic.twitter.com/xShNQA28gM

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 21 квітня 2018 р.

Как сообщал УНН, влияние России на Венгрию растет, и это является угрозой для всей Европы. Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89