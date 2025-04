В Венгрии десятки тысяч людей протестовали против госконтроля над СМИ

По мнению протестующих, именно госконтроль над СМИ стал одной из причин победы Виктора Орбана на недавних парламентских выборах. Это уже второй подобный протест, начиная с даты выборов.

Демонстранты призывали раздроблены оппозиционные партии объединиться против правящей националистической партии ФИДЕС, которая выиграла две трети мест в парламенте Венгрии на выборах.

Как отметили в соцсетях организаторы сегодняшнего протеста, государственные СМИ в стране превратились в “пропагандистскую машину Орбана”.

“Наша главная цель — ликвидировать контроль ФИДЕС над государственными СМИ. Но в оппозиционных партий тоже есть задача, ведь они также несут ответственность за ситуацию, в которой мы находимся. Вместе с ними мы должны бороться за новый, справедливый и честный закон о выборах, а также за расследование коррупционных дел”, - заявили организаторы.

Протестующие сегодня собрались у парламента страны. После этого они с флагами Венгрии и Евросоюза направились в сторону одного из мостов через Дунай. Демонстранты несли лозунги “Виктор, верни нам демократию!”, “Хотим свободы печати!”, “Изменить режим!”.

Стоит отметить, что что ФИДЕС уверенно выиграла парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 8 апреля. За указанную партию проголосовали 49% избирателей.

Deja-vu: second major anti-Orbán demo in Budapest since his election win, numbers look down on last Sat but still big, this one protesting the "disinformation" state media pic.twitter.com/xShNQA28gM

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 21 квітня 2018 р.

Как сообщал УНН, влияние России на Венгрию растет, и это является угрозой для всей Европы. Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.