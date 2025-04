В Угорщині десятки тисяч людей протестували проти держконтролю над ЗМІ

На думку протестуючих, саме держконтроль над ЗМІ став однією з причин перемоги Віктора Орбана на недавніх парламентських виборах. Це вже другий подібний протест, починаючи від дати виборів.

Демонстранти закликали роздроблені опозиційні партії об’єднатися проти правлячої націоналістичної партії ФІДЕС, яка виграла дві третини місць в парламенті Угорщини на виборах.

Як відзначили в соцмережах організатори сьогоднішнього протесту, державні ЗМІ в країні перетворилися в “пропагандистську машину Орбана”.

“Наша головна мета — ліквідувати контроль ФІДЕС над державними ЗМІ. Але у опозиційних партій теж є завдання, адже вони також несуть відповідальність за ситуацію, в якій ми знаходимося. Разом з ними ми повинні боротися за новий, справедливий і чесний закон про вибори, а також за розслідування корупційних справ”, - заявили організатори.

Протестуючі сьогодні зібралися біля парламенту країни. Після цього вони з прапорами Угорщини та Євросоюзу попрямували в сторону одного з мостів через Дунай. Демонстранти несли гасла “Віктор, поверни нам демократію!”, “Хочемо свободу преси!”, “Змінити режим!”.

Варто зазначити, що що ФІДЕС впевнено виграла парламентські вибори в Угорщині, що відбулися 8 квітня. За вказану партію проголосували 49% виборців.

Deja-vu: second major anti-Orbán demo in Budapest since his election win, numbers look down on last Sat but still big, this one protesting the "disinformation" state media pic.twitter.com/xShNQA28gM

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 21 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНН, вплив Росії на Угорщину зростає, і це є загрозою для всієї Європи. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.