В Шевченковском районе Киева БПЛА упал на дорогу: загорелся автомобиль, пострадал человек
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева упал российский БПЛА, загорелся автомобиль и был повреждён автобус. Один человек пострадал.
Из-за падения российского БПЛА на проезжую часть дороги в Шевченковском районе Киева произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Один человек пострадал в результате падения БПЛА на дорогу. Медики оказывают помощь. Горел легковой автомобиль. Частично поврежден автобус. Экстренные службы работают на месте
Фото последствий удара вражеского БПЛА опубликовал корреспондент УНН с места событий.
Напомним
В Киеве увеличилось количество пострадавших после утреннего удара российского дрона по многоэтажному дому 12 ноября. По данным ГСЧС, 1 человек погиб, есть пострадавшие, еще 3 спасли сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям после утреннего российского удара по жилому 9-этажному дому в Соломенском районе Киева.