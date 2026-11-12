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The New York Times

В Шевченковском районе Киева БПЛА упал на дорогу: загорелся автомобиль, пострадал человек

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

В Шевченковском районе Киева упал российский БПЛА, загорелся автомобиль и был повреждён автобус. Один человек пострадал.

В Шевченковском районе Киева БПЛА упал на дорогу: загорелся автомобиль, пострадал человек
Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Из-за падения российского БПЛА на проезжую часть дороги в Шевченковском районе Киева произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Один человек пострадал в результате падения БПЛА на дорогу. Медики оказывают помощь. Горел легковой автомобиль. Частично поврежден автобус. Экстренные службы работают на месте

- позже добавил он.

Фото последствий удара вражеского БПЛА опубликовал корреспондент УНН с места событий.

Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Напомним

В Киеве увеличилось количество пострадавших после утреннего удара российского дрона по многоэтажному дому 12 ноября. По данным ГСЧС, 1 человек погиб, есть пострадавшие, еще 3 спасли сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям после утреннего российского удара по жилому 9-этажному дому в Соломенском районе Киева.

Евгений Устименко

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Дорожно-транспортное происшествие
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев