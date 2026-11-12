У Шевченківському районі Києва БПЛА впав на дорогу: загорілось авто, постраждала людина
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва впав російський БПЛА, загорілося авто та пошкоджено автобус. Одна людина постраждала.
Через падіння російського БПЛА на проїзджу частину дороги у Шевченківському районі Києва сталось сталося загоряння легкового авто. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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Одна людина постраждала внаслідок падіння БПЛА на дорогу. Медики надають допомогу. Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус. Екстрені служби працюють на місці
Фото наслідків удару ворожого БПЛА опублікував кореспондент УНН з місця подій.
Нагадаємо
У Києві зросла кількість постраждалих після ранкового удару російського дрона по багатоповерхівці 12 листопада. За даними ДСНС, 1 людина загинула, є постраждалі, ще 3 врятували надзвичайники після ранкового російського удару по житловій 9-поверхівці в Солом'янському районі Києва.