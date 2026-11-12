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The New York Times

У Шевченківському районі Києва БПЛА впав на дорогу: загорілось авто, постраждала людина

Київ • УНН

 • 976 перегляди

У Шевченківському районі Києва впав російський БПЛА, загорілося авто та пошкоджено автобус. Одна людина постраждала.

У Шевченківському районі Києва БПЛА впав на дорогу: загорілось авто, постраждала людина
Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

Через падіння російського БПЛА на проїзджу частину дороги у Шевченківському районі Києва сталось сталося загоряння легкового авто. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Одна людина постраждала внаслідок падіння БПЛА на дорогу. Медики надають допомогу. Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус. Екстрені служби працюють на місці

- згодом додав він.

Фото наслідків удару ворожого БПЛА опублікував кореспондент УНН з місця подій.

Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

Нагадаємо

У Києві зросла кількість постраждалих після ранкового удару російського дрона по багатоповерхівці 12 листопада. За даними ДСНС, 1 людина загинула, є постраждалі, ще 3 врятували надзвичайники після ранкового російського удару по житловій 9-поверхівці в Солом'янському районі Києва.

Євген Устименко

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