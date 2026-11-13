Атаке рф в Киеве подверглось медучреждение НАМН: трое пациентов пострадали

$45.380.0650.340.14
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 11931 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:10 • 15762 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15972 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:20 • 17015 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
05:22 • 15954 просмотра
Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоровPhoto
13 ноября, 02:19 • 21326 просмотра
Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
12 ноября, 23:44 • 18919 просмотра
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер
12 ноября, 23:16 • 16116 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
12 ноября, 22:20 • 16089 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
12 ноября, 21:11 • 16541 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий заводVideo13 ноября, 00:15 • 11635 просмотра
Атака на Ровно: в многоэтажке вспыхнули две квартиры, пятеро раненыхPhoto13 ноября, 00:46 • 7412 просмотра
Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg13 ноября, 01:17 • 13150 просмотра
В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работPhoto13 ноября, 01:48 • 10414 просмотра
Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке03:23 • 9376 просмотра
публикации
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:50 • 11921 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
07:10 • 15749 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15965 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
06:20 • 17008 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли12 ноября, 20:47 • 24693 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Олег Кипер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 14368 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 15308 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 15847 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 23937 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 16969 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Financial Times
SpaceX Starship

Атаке рф в Киеве подверглось медучреждение НАМН: трое пациентов пострадали

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В результате ночной атаки рф повреждено медучреждение Национальной академии медицинских наук в Киеве. Загорелся второй этаж, троим пациентам оказали помощь на месте.

Атаке рф в Киеве подверглось медучреждение НАМН: трое пациентов пострадали

Медицинское учреждение Национальной академии медицинских наук (НАМН) получило повреждения в результате атаки рф на Киев в ночь на 13 ноября. Пострадали трое пациентов. Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.

В результате ночной российской атаки на Киев было повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук

— сообщили в Минздраве.

Как отмечается, в здании вспыхнул пожар, второй этаж частично разрушен.

Пострадали трое пациентов медучреждения, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Людей, находившихся на лечении, из поврежденных отделений перевели в другие отделения больницы

— указали в Минздраве.

Удар по больнице в Киеве: один человек пострадал, 37 спасены13.11.26, 07:47 • 3058 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Пожары
Министерство здравоохранения Украины
Воздушная тревога
Война в Украине
Киев