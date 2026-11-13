Атаке рф в Киеве подверглось медучреждение НАМН: трое пациентов пострадали

Медицинское учреждение Национальной академии медицинских наук (НАМН) получило повреждения в результате атаки рф на Киев в ночь на 13 ноября. Пострадали трое пациентов. Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.

В результате ночной российской атаки на Киев было повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук

Как отмечается, в здании вспыхнул пожар, второй этаж частично разрушен.

Пострадали трое пациентов медучреждения, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Людей, находившихся на лечении, из поврежденных отделений перевели в другие отделения больницы