Атаке рф в Киеве подверглось медучреждение НАМН: трое пациентов пострадали
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф повреждено медучреждение Национальной академии медицинских наук в Киеве. Загорелся второй этаж, троим пациентам оказали помощь на месте.
Медицинское учреждение Национальной академии медицинских наук (НАМН) получило повреждения в результате атаки рф на Киев в ночь на 13 ноября. Пострадали трое пациентов. Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.
В результате ночной российской атаки на Киев было повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук
Как отмечается, в здании вспыхнул пожар, второй этаж частично разрушен.
Пострадали трое пациентов медучреждения, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Людей, находившихся на лечении, из поврежденных отделений перевели в другие отделения больницы
Удар по больнице в Киеве: один человек пострадал, 37 спасены13.11.26, 07:47 • 3058 просмотров